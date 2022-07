<span style='text-decoration: underline;'>Jeux Méditerranéens</span>:<br><span style='color:red;'>L’ONAT, ambassadeur du riche patrimoine algérien</span>

«Faire en sorte que l’importance cruciale du tourisme pour l’économie locale soit visible et que la destination Algérie soit connue et reconnue».

Voici la noble mission qu’a pleinement assumée l’office national du tourisme (ONAT), durant les Jeux Méditerranéens qui ont été clôturés, hier, à Oran. A l’occasion de ce grand évènement sportif, cet office a assumé le rôle d’ambassadeur du patrimoine algérien en assurant des circuits pour faire découvrir aux athlètes et aux délégations sportives, de multiples sites archéologiques, culturels, naturels et touristiques que recèle El Bahia. Avec ses 45 ans d’expérience dans le domaine touristique, l’ONAT a fait un grand travail de promotion de la destination Algérie. Des circuits ont été assurés au profit de délégations sportives d’Italie, du Portugal ou encore issues d’autres pays.

A bord de luxueux bus assurant des navettes, les athlètes ont pu découvrir la Bibliothèque régionale, le Palais du Bey, la Mosquée du Pacha et les bains turcs. Les athlètes ont également visité le centre commercial Es Sénia, où se tient une exposition de produits d’artisanat proposés à la vente à travers des stands. L’ONAT constitue un maillage pertinent pour concevoir, aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités locales, un concept touristique en phase avec les aspirations des visiteurs étrangers. Les jeux méditerranéens ont aussi démontré la réactivité et la créativité de ce professionnel du tourisme pour valoriser le territoire algérien. Alors que les enjeux du tourisme sont multiples, cet office dispose d’une véritable expertise qu’il a mise au service du pays. Ses missions et les moyens qui lui sont conférés lui ont permis de disposer de multiples compétences. L’ONAT a réussi à montrer les différents atouts d’Oran dont la beauté de ses paysages naturels, tout en mettant à profit la densité et la qualité de ses infrastructures.

El Bahia a constitué une vitrine dynamique qui va de pair avec une vaste gamme et plusieurs sites. L’office a fait un bon travail de mise en valeur de la naturalité et de l’«authenticité » d’El Bahia, attachée à ses paysages et à son histoire. Oran jouit d’une excellente réputation à travers le bassin méditerranéen, et ses paysages constituent indéniablement un atout majeur en matière d’attractivité.

Imad. T