<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>L’opération de curage de l’oued Mekerra continue</span>

L’assainissement de l’oued Mekerra suit son cours selon la direction de l’hydraulique de la wilaya de Sidi bel Abbés.

L’opération a commencé au niveau des communes du Sud comme à Ras El Ma, Moulay Slissen, Sidi Ali Ben Youb pour se poursuivre dans la partie Ouest de la Mekerra notamment à Sidi Khaled et Sidi Lahcen avant de passer par le chef lieu, Bel Abbés et s’achever à travers les localités Nord qui sont Sidi-Brahim, Sidi Hammadouche et enfin à Ain El Berd. Parmi les 212 kilomètres de oued faisant objet de nettoyage, on cite les 6,5 km qui, sillonnent Sidi Bel Abbés. L’opération touche aussi l’éradication d’une trentaine de jets d’eaux usées plus trois autres sur les cinq existant dans l’agglomération du chef lieu. Cela s’ajoute aux cinq kilomètres de canalisation d’eaux usées qui ont étés rénovés au niveau des quartiers Al Badr et Madina Mounaouara de Sidi Bel Abbés. Concernant les zones d’ombres, de nouvelles infrastructures d’évacuation d’eaux usées viennent d’être construites comme ce fut le cas des villages Al Gouassem et Ouled Larbi (commune de Tilmouni), le village Tilouine (Mostefa Ben Brahim), le village Djouwahar et les ferles Belahcen 1 et 2 (Sidi Lahcen), le village Touwayta (Commune de Amarnas), et enfin la ferme Walid sise à Tessala.

M.Bekkar