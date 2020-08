<span style='text-decoration: underline;'>Jusqu’à la veille de l’Aïd El Adha</span>:<br><span style='color:red;'>L’opération de distribution d’un quota de moutons aux familles démunies s’est poursuivie</span>

Dans le cadre du programme de solidarité qui est concrétisé au niveau de la wilaya d’Oran au profit des familles défavorisées, les services du comité « Souboule El Kheiratte» qui relèvent de la direction des affaires religieuses et des wakfs ont procédé à la distribution d’un quota de moutons à sacrifier pour la fête religieuse de l’Aïd auxdites familles.

Cette action s’est déroulée en partenariat également avec d’autres organisations qui œuvrent dans le domaine caritatif.

Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que cette opération a pour but d’aider les familles dans le besoin qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts et d’essayer de faire rentrer la joie et la gaieté dans les foyers qui ont grand besoin de ce geste pour passer un bon Aïd avec leurs enfants. Lesdites familles ont vraiment apprécié ce geste surtout durant ce moment de fête religieuse. Cette action a été lancée quelque jours avant l’Aïd El Adha et a été clôturée à la veille de ladite fête. Pour le bon déroulement de ladite opération, les éléments desdits services ont fourni tous les efforts et ont déployé tous les moyens pour atteindre les objectifs visés.

Les moutons en question ont été transportés dans des camions à destination des foyers des familles en question qui ont été enregistrées et qui présentent les critères exigés pour bénéficier de cette action charitable.

Bekhaouda Samira