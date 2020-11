<span style='text-decoration: underline;'>Boukadoum à propos du vote de la communauté nationale à l’étranger </span>:<br><span style='color:red;'>«L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions»</span>

Les Algériens établis à l’étranger ont accompli leur devoir électoral dans de bonnes conditions au niveau de plusieurs bureaux de vote ouverts notamment sur le continent européen.

Les membres de la communauté nationale établis à l’étranger ont pris part tout comme leurs compatriotes au niveau national au référendum populaire sur la révision de la Constitution.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a donné, hier, un aperçu sur le vote à l’étranger, particulièrement au niveau des grandes villes européennes, indiquant que l’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Après l’accomplissement de son devoir électoral à l’école Ahmed Aroua à Staoueli (Alger Ouest), le chef de la diplomatie algérienne a déclaré à la presse que le vote de la communauté nationale établie à l’étranger au référendum sur le projet d’amendement de la Constitution s’est déroulé dans «de bonnes conditions».

Il a rappelé dans ce cadre que l’opération référendaire a repris, hier, à travers plusieurs pays accueillant la communauté algérienne.

Pour ce qui est de la portée du référendum et ce qu’il représente aussi bien pour le peuple et pour le pays, M. Boukadoum a qualifié le référendum constitutionnel de «nouveau départ et de clé de nouveaux espaces pour chaque citoyen».

«Cette nouvelle Algérie se renouvelle avec la citoyenneté de toutes les catégories de la société. Il n’y a ni gouvernant ni gouverné. Le gouvernant est issu du peuple», a-t-il poursuivi, souhaitant, à cette occasion, «un prompt rétablissement» au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui reçoit des soins à l’étranger.

Outre les questions sur le référendum de révision de la loi fondamentale du pays, le chef de la diplomatie algérienne s’est interrogé sur l’ouverture récemment d’un consulat dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune. M. Boukadoum a rappelé qu’il y a un droit international, soulignant que «la République arabe sahraouie démocratique (RASD) est membre de l’Union africaine (UA) et jouit de «la pleine souveraineté sur ses territoires».

Il est à rappeler à propos du vote des Algériens de l’étranger que les bureaux de vote au Royaume-Uni et en Irlande ont enregistré une affluence appréciable en nombre de votants. Ainsi, durant la journée de samedi dernier, les opérations de vote relatives au référendum sur le projet d’amendement de la Constitution ont débuté à Londres avec une affluence jugée appréciable à la mi-journée.

Pour ce qui est de la répartition des bureaux de vote itinérants, ils ont été ouverts à Manchester, Birmingham et Dublin où vivent de nombreux ressortissants algériens.

De son côté, le Consulat général avait initialement prévu des bureaux de vote à Cardiff, Glasgow et Belfast, mais le confinement général en vigueur au Pays de Galles et en Irlande du Nord et les mesures restreignant les rassemblements en Ecosse ont obligé les autorités consulaires à ouvrir un second bureau à Londres pour les électeurs de ces régions.

S’agissant des dispositions de prévention contre le coronavirus, toutes les mesures de précaution ont été prises pour garantir le déroulement du référendum dans des conditions sanitaires satisfaisantes.

Sur ce point, Narriman Guemara, représentante locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), affirme avoir veillé à l’application stricte du protocole sanitaire mis en place, se réjouissant de l’adhésion «totale» des ressortissants algériens aux mesures de distanciation physique et aux gestes barrières.

Par ailleurs, elle a souligné la mobilisation des étudiants algériens pour la constitution des bureaux de vote. Il est à noter, enfin, la présence de représentants du Forum des Algériens en Grande-Bretagne, une association de la société civile, pour l’observation du référendum.

Samir Hamiche