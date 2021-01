<span style='text-decoration: underline;'>Fruits de saison</span>:<br><span style='color:red;'>L’orange domine</span>

On peut dire sans risquer de se tromper que le domaine de l’agriculture a fait une grande avancée dans la production des légumes ou des fruits et les étalages des marchands de produits agricoles sont tous les jours chargés de produits made in Alegria, et comme on peut le constater, l’agricultures chez nous s’est modernisée et aussi avec l’arrivée dans l’agriculture de nouveaux fellahs qui ont des moyens respectables ont changé la donne de la production et les marchés de légumes sont bien approvisionnés et le grand nombre de commerçants dans ce domaine semble faire la concurrence et dominer les prix.

Dans le domaine des fruits, il y a actuellement beaucoup de concurrence et l’orange domine avec les thomsons, les clémentines et la mandarine, concurrencées par la banane qui vient de loin et qui maintient un prix normal. Souhaitons que ça continue.

Adda.B