<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Communication en visite à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«L’organisation des JM 2022 est un défi qu’on réussira tous ensemble»</span>

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a affirmé hier que les jeux méditerranéens qui vont se dérouler à Oran sont une occasion pour mettre en avant la richesse du patrimoine algérien et la promotion des sites touristiques dans la 2ème ville du pays.

Fethi Mohamed

En marge de sa visite aux in

frastructures qui vont ac

cueillir l’événement à l’instar du nouveau complexe sportif et le village méditerranéen à Belgaid, le ministre dira «ces jeux sont une occasion pour promouvoir la richesse culturelle, artistique et touristique de la wilaya d’Oran, grâce notamment à la contribution des médias». A moins de 100 jours de cet événement sportif, le rôle de la presse est primordial selon Mohamed Bouslimani pour la promotion des jeux et la sensibilisation des citoyens sur l’importance de cet événement. «Les citoyens, notamment ceux d’Oran et des wilayas limitrophes, sont les premiers concernés par ces jeux.

Ils sont les acteurs et l’image du pays lors de cet événement. Auparavant des parties dépensaient de l’argent pour diffuser des fausses informations et des rumeurs que l’Algérie ne serait pas prête pour l’événement. Mais le concret et la réalité du terrain sont là grâce aux médias et du palpable réalisé qui ont mis à nu leur propagande. Ces gens là ont fini par brandir le drapeau blanc» dira-t-il. Le ministre a insisté sur le rôle de la presse nationale pour rapporter toute la splendeur et la bonne image de l’Algérie lors des jeux. Lors de sa visite à Oran, le ministre était accompagné des différents directeurs des médias publics comme l’Entv, la radio nationale, l’Aps et la TDA.

«Auparavant il y avait beaucoup de critiques concernant les préparatifs. Mais je dis aujourd’hui, que vous n’avez qu’à observer les infrastructures réalisées. Il faut les mettre en exergue au niveau national et international. Des fois, quand il y a un problème à l’étranger, sa couverture est exagérée par certains au niveau national. Au contraire des réalisations et des efforts considérables sont consentis par l’État. La presse nationale doit mettre en exergue ces efforts.

La promotion de l’image des jeux d’Oran et de l’Algérie doit être faite par la presse nationale qu’elle soit publique ou privée» explique le ministre de la Communication. A propos de cet événement sportif, le ministre a rappelé que «la phase d’organisation a été entamée». Il dira dans ce cadre que «l’Algérie grâce à ces jeux va prouver qu’elle sera à la hauteur de l’événement.

C’est un défi que j’espère qu’on réussira tous. En unissant tous nos efforts, je suis optimiste qu’on est capable de démontrer que notre pays peut organiser ce genre de grands événements. Je compte dès maintenant sur la préparation et la couverture médiatique de cet événement par la presse écrite audiovisuelle et électronique. Il ne faut pas attendre l’entame des jeux pour le faire» dira Mohamed Bouslimani, qui n’a pas manqué dé faire l’éloge du journaliste algérien. «Le journaliste algérien est avant tout un citoyen. Il est le digne descendant de nos valeureux Chouhadas. Il accomplit son devoir ,et sa mission est connue» a conclu le ministre de la Communication.