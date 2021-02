<span style='text-decoration: underline;'>Le dernier délai pour l’installation des TPE fixé pour fin 2021</span>:<br><span style='color:red;'>L’UGCAA appelle les commerçants à généraliser le E-paiement</span>

Fixé initialement pour la fin de l’année passée, le délai pour l’installation par les commerçants des équipements du paiement électronique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.Des appels à l’adresse des commerçants pour la généralisation de l’utilisation du paiement électronique ont été multipliés ces derniers mois.

Ainsi, tous les professionnels du secteur devront installer les équipements nécessaires pour permettre aux citoyens d’effectuer leurs achats par voie électronique avant la fin de l’année en cours.

L’objectif est de réduire le recours à l’argent liquide, régler la crise des liquidités qui refait surface de temps à autre.

Le paiement électronique au niveau des commerces pourra même aider à capter les fonds qui se trouvent sur le marché parallèle. En effet, cette question a été de nouveau soulevée, hier, par le Secrétaire général (SG) de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Ben Chahra, dans une déclaration à l’agence APS.

À cette occasion, M. Ben Chahra, a appelé les commerçants à généraliser l’utilisation du paiement électronique (E-paiement) dans leurs transactions, rappelant que le dernier délai pour l’application de ce système dans tous les espaces commerciaux est fixé pour le 31 décembre 2021. Intervenant en marge du congrès constitutif de la Fédération nationale des artisans et de l’entrepreneuriat, placée sous l’égide de l’UGCAA, M. Ben Chahra a rappelé le travail mené par l’Union pour inciter à l’installation des équipements de paiement électronique.

Il a rappelé dans ce cadre que l’Organisation avait mené des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale aussi bien auprès des commerçants que des citoyens à l’effet de recourir à l’e-paiement dans leurs transactions pour mettre un terme au problème de liquidité. L’UGCAA n’a pas négligé le volet de la formation, puisque des sessions ont été organisées au profit des commerçants pour les aider à mieux comprendre l’installation et d’utiliser les équipements nécessaires de l’E-paiement. Dans ce sillage, M. Ben Chahra a indiqué que «l’Union assurait des sessions de formation au profit des commerçants sur l’utilisation des Terminaux de paiement électronique TPE», faisant état de «la distribution de 3 millions d’unités à titre gracieux».

Même pour l’acquisition des équipements du paiement électronique, l’UGCAA a affiché sa disposition à soutenir et à accompagner les commerçants dans le processus de l’acquisition des TPE. Sur ce sujet, M. Ben Chahra a affirmé que l’Union s’emploiera à accompagner les commerçants et artisans en les assistant dans le dépôt des dossiers d’acquisition de TPE au niveau des services compétents d’Algérie Poste et des banques agréées.

Samir Hamiche