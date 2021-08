<span style='text-decoration: underline;'>Mouad Abed</span>:<br><span style='color:red;'>L’UGCAA lance une campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit de ses adhérents</span>

Le bureau de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) à Oran a lancé, ce dimanche, une campagne de vaccination contre la Covid-19 au profit de ses adhérents, a-t-on appris de son Secrétaire général, Mouad Abed. Il s’agit d’une large campagne, initiée pour les adhérents du bureau d’Oran de l’UGCAA, qui s’élèvent à plus de 12.000 commerçants et artisans et membres de leurs familles, a-t-il précisé à l’APS.

Cette campagne enregistre un certain engouement car, plus de 200 personnes ont été vaccinées au cours des toutes premières heures, a-t-il noté, soulignant que cette initiative est organisée en partenariat avec la direction locale de la santé et de la population (DSP). «Nos adhérents se montrent satisfaits de cette initiative qui leur permet de se faire vacciner, sans avoir à se déplacer au niveau des structures sanitaires», a-t-il relevé, estimant que toutes les organisations doivent participer activement à la campagne de vaccination, moyen efficace d’endiguer la propagation du virus.

Cette campagne de trois jours devra permettre la vaccination de plus 900 personnes, à raison de 300 par jour. Elle sera renouvelée toutes les semaines, jusqu’à la satisfaction des besoins de tous les commerçants et artisans qui souhaitent se faire vacciner, a-t-il encore affirmé.

Le bureau de l’UGCAA à Oran, organise parallèlement à cette opération de vaccination, une campagne de collecte de dons, qui seront acheminés au cours de la semaine prochaine vers les wilayas touchées par les incendies dans les régions du Centre et de l’Est du pays, a-t-il encore fait savoir.