<span style='text-decoration: underline;'>Conférence nationale sur la relance économique</span>:<br><span style='color:red;'>L’UGTA propose de mettre en place des mécanismes créateurs de richesses</span>

Lors de la conférence nationale sur la relance économique qui dure deux jours dont les travaux ont été entamés, hier, l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a soumis une série de propositions qui visent à tracer la voie aux activités créatrices de la richesse.

Lors de ce rendez-vous qui a vu la participation de sept organisations patronales, représentant différentes activités, l’UGTA a proposé des solutions pour mettre en place un plan de relance économico-sociale qui tourne autour des modalités et mécanismes qui permettront la création de richesse, apporter une valeur ajoutée et se libérer des griffes de la dépendance aux hydrocarbures. Les propositions de l’UGTA ont été détaillées par son secrétaire général, Salim Labatcha, lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne Une de la Radio nationale.

Il a affirmé que l’UGTA a proposé la réduction du taux d’intérêt appliqué sur les crédits bancaires destinés aux investisseurs, la numérisation de l’administration qui constitue une solution pour lutter contre le phénomène de la bureaucratie qui entrave la démarche économique.

Toujours dans le cadre des propositions dont fait part la centrale syndicale, celle-ci a également proposé de lancer des mesures urgentes pour créer une dynamique économique dont l’objectif est d’intégrer l’économie parallèle, la révision des taux d’intérêt des banques et lever les entraves bureaucratiques et alléger les dispositions nécessaires aux projets d’investissement. Pour ce qui est de la situation économique du pays, M. Labatcha a insisté sur la nécessité d’absorber les fonds qui se trouvent hors du circuit bancaire, amélioration recouvrement en ce qui concerne la fiscalité, réduire les importations, améliorer la balance des paiements.

Le SG de l’UGTA a aussi proposé d’assurer l’indépendance des institutions et les libérer de l’emprise de la bureaucratie. Détaillant la situation de la balance des paiements, il a indiqué que celle-ci est négative depuis des années. « On puise dans les réserves de change, ce qui aggrave la situation économique du pays », a-t-il déploré.

En guise de soutien aux travailleurs, M. Labatcha a plaidé à la même occasion à la création de prêts sans intérêt pour les salaires dans le cadre de la solidarité entre les entreprises pour sortir de la crise actuelle.

À propos de l’UGTA, M. Labatcha a affirmé que l’indépendance de la centrale syndicale d’une quelconque tutelle constitue l’une des importantes décisions prises lors du dernier congrès.

« Désormais, seuls les travailleurs qui représentent la véritable tutelle de l’UGTA », a-t-il dit.

S’agissant des préoccupations des travailleurs, le SG de la centrale syndicale a affirmé que seule la doléance qui tourne autour du versement des salaires pourra être prise en charge actuellement.

Évoquant les conséquences de la crise sanitaire sur le monde du travail et ses répercussions sur les travailleurs, M. Labatcha a proposé enfin de lancer des crédits sans intérêts pour payer les salaires des employés, en guise de solidarité entre les entreprises afin de dépasser l’actuelle conjecture.

Samir Hamiche