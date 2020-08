<span style='text-decoration: underline;'>ESPAGNE</span>:<br><span style='color:red;'>Luis Suarez espère continuer avec le FC Barcelone</span>

L’attaquant uruguayen Luis Suarez, a confirmé que son désir est de poursuivre son parcours avec le FC Barcelone malgré une saison décevante sur tous les plans.

“Evidemment. Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours accepté au cours de ma carrière. La concurrence est toujours intéressante et si l’entraîneur considère que je dois prendre place sur le banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donneront. Je pense que je peux encore apporter à ce club’’, a déclaré l’attaquant au média El Pais. L’ancien joueur de Liverpool est parmi les éléments que l’on désigne comme étant “au bout du rouleau’’ au sein de l’effectif des vice-champions d’Espagne. “Nous sommes tous responsables. Il ne serait pas juste de désigner un seul coupable. Personne ne peut douter de mon engagement à Barcelone. Moi aussi je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester, mais si au club ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n’ai aucun problème à parler avec ceux qui décident’’, a indiqué l’Uruguayen.