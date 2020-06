<span style='text-decoration: underline;'>Complexe d’El Hadjar</span>:<br><span style='color:red;'>L’unité de préparation des matières remise en service</span>

Après 15 jours d’arrêt suite à un acte de sabotage, l’unité de préparation des matières et aggloméré (PMA) du complexe d’El Hadjar a été remise en service et a repris ses activités.

«Malgré les conditions de confinement et les difficultés de la tâche, les travaux de remplacement du câble volé au niveau de l’unité PMA ont été entamés le 21 mai dernier pour une durée prévisionnelle du chantier, estimée initialement à 20 jours. Ce chantier n’a duré finalement que 15 jours», précise le Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques-Algérie (Imetal) dans un communiqué. La direction de l’entreprise indique qu’il s’agit d’un «temps record» vu l’ampleur et les conditions de déroulement des travaux qui ont été achevés le 4 juin en cours avec des essais concluants de la mise en service des installations, selon le communiqué qui a salué «la mobilisation et l’engagement exemplaire de l’ensemble des compétences internes de l’entreprise (cadres, maîtrise, et exécution)».

En outre, les travaux de la remise en service ont été réalisés avec un «minimum de dépenses», avec l’utilisation d’un câble récupéré d’une ancienne installation, note encore la même source. Lors de sa première visite dans le cadre d’un audit mené au niveau du complexe, le PDG du groupe Imetal, Tarik Bouslama, avait mis l’accent sur l’importance de renforcer la sécurité de la zone, ce qui a été rapidement pris en charge.

Le vol du câble, explique la direction de l’entreprise dans son communiqué, est un acte de sabotage qui visait à «paralyser le complexe d’El Hadjar, juste avant l’installation de la nouvelle équipe dirigeante». Une plainte a été déposée à la gendarmerie et l’affaire est actuellement au niveau de la justice, ajoute la même source.

Fin avril dernier, l’Assemblée générale extraordinaire (AGO) du complexe d’El Hadjar, avait nommé Reda Belhadj nouveau directeur, en remplacement à Chemseddine Maâtallah. Le communiqué rappelle, par ailleurs, que l’unité PMA est «prête pour acheminer le coke et l’aggloméré vers le haut fourneau», et ce, depuis le 05 du mois en cours.

A souligner que le nouveau président-directeur général (PDG) du complexe sidérurgique Sider El Hadjar, Rédha Belhadj, avait affirmé la nécessité «d’un plan de travail d’urgence à la lumière duquel sera établie une feuille de route pour rattraper le déficit accusé par le complexe et restituer sa stabilité et son équilibre financier». Selon lui, «la situation financière du complexe est très difficile et exige la conjugaison des efforts de tous les partenaires pour relever le défi». Ainsi, il avait rappelé l’importance de poursuivre la concrétisation des projets du plan d’investissements auquel les pouvoirs publics ont affecté d’immenses ressources financières pour relancer le complexe et réhabiliter l’industrie sidérurgique dans la région, considérant que «ces projets du plan d’investissements permettront au complexe à horizon 2022 de fabriquer des produits ferreux conformes aux normes compétitivité mondiale».

Noreddine Oumessaoud