<span style='text-decoration: underline;'>Commémoration de la journée de l’étudiant</span>:<br><span style='color:red;'>L’université de Mostaganem marque l’évènement</span>

Le 66ème anniversaire de la grève des étudiants à laquelle a appelé le 19 mai 1956 l’Union générale des étudiants musulmans algériens pour rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale et son organisation politique le FLN, a été marqué à Mostaganem par de riches manifestations sportives, scientifiques et culturelles que les responsables et des étudiants de l’université de Mostaganem ont organisé avant-hier, sous le patronage du wali.

D’abord, en présence du chef de l’exécutif de la wilaya, du recteur, du P/APW, des membres de la commission de wilaya de sécurité, du chef de daïra, du P/APC, des représentants de la famille révolutionnaire, de professeurs et d’étudiants a eu lieu à l’université Ex ITA la levée des couleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhadas. Ensuite, le recteur est intervenu pour souhaiter la bienvenue à l’assistance et évoquer la grève des étudiants du 19 mai 1956 qui a permis à un grand nombre d’entre eux d’intégrer les rangs de l’ALN et du FLN, en renforçant ainsi la lutte armée contre l’occupant français et les actions politiques et diplomatiques à l’intérieur et à l’extérieur.

Le recteur, Belabes Yagoub s’adressant aux étudiants, a clairement expliqué qu’hier, les ainés (étudiants) avaient choisi de répondre à l’appel de la révolution pour libérer le pays du joug colonial, abandonnant les bancs de l’université et des lycées, accomplissant leur devoir, et aujourd’hui, le tour est venu à l’université et aux étudiants d’œuvrer pleinement dans le processus d’édification d’une Algérie nouvelle tout en contribuant au développement économique, et à relever les défis actuels en s’impliquant aux différentes tâches de développement et aussi pour garantir la stabilité et consolider les acquis de la patrie. A l’issue de l’intervention du recteur, le wali et la délégation qui l’accompagnait ont assisté à des exhibitions d’art martiaux exécutées par des étudiants. Ensuite, le wali a visité des expositions de tableaux de peinture réalisés par des professeurs du département des Arts . Aussi de nombreux stands dressés par des étudiants faisant montre de divers projets réalisés.

D’amples explications concernant chaque projet ont été fournies au wali. Par ailleurs, dans une salle où avaient pris place le wali et la délégation qui l’accompagnait, le recteur, des professeurs et étudiants, un docteur a évoqué brièvement le parcours révolutionnaire du Chahid, le docteur Belarbi Abdelkader dit Kaddour. Des attestations d’honneur et d’encouragement ont été attribuées à des étudiants sportifs lauréats et aux porteurs de meilleurs projets.

