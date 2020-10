<span style='text-decoration: underline;'>Célébration de la journée nationale de l’arbre</span>:<br><span style='color:red;'>L’université Oran 2 ouvre le bal</span>

J’agis pour la nature ! Aujourd’hui je plante et j’entretiens un arbre pour mieux vivre demain». Tel est le slogan adopté par l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, celle-ci célébrant la journée nationale de l’arbre, qui coïncide avec le 25 octobre de chaque année et pour laquelle elle a concocté un programme de plantation des arbres à l’université d’Oran 2 Mohammed Ben Ahmed à Belgaïd, à l’est de la ville d’Oran. Cette opération, prévue pour la journée de dimanche, a pour but d’initier les étudiants au sens de l’éco-responsabilité. Le Recteur, les étudiants, les enseignants, les travailleurs de l’université ainsi que des cadres du ministère de l’agriculture et l’entreprise nationale Dahra auront à planter des arbres au campus de Belgaïd. L’opération est menée par l’université en collaboration avec ERGR Dahra Oran et avec la participation des Clubs Scientifiques, des associations estudiantines agréées et la sous-direction des activités scientifiques, culturelles et sportives.

Au menu de cette journée, l’on prévoit, outre l’opération de plantation symbolique d’arbustes, au niveau de la porte d’entrée N.1 et N.3 1030 en plus d’une exposition par Ergr de Dahra Oran au niveau de la Bibliothèque Universitaire.

Une campagne de reboisement est lancée depuis l’année passée à l’occasion de la journée nationale de l’arbre. Celle-ci porte dans ses dimensions l’implantation de millions d’arbres à travers le territoire national à l’objet de reconstituer les milliers d’hectares partis en fumée ces dernières années.

Par ailleurs, après des études de réévaluation le barrage vert est relancé après tant d’années de négligence et d’abandon, réalisé depuis 1980 avec un seul type d’arbre alors qu’il s’étend sur une étendue à géographie variable et des contrastes climatiques variés.

Les bilans des incendies sont lourds. En attendant les statistiques de l’année en cours, l’année passée a été marquée par la destruction de 121 hectares d’espaces boisés.

La majeure partie des surfaces ravagées est constituée de tissu forestier, composé essentiellement de broussailles et des maquis des forêts d’Oran, de Bousfer, d’El Ançor, de Misserghine, d’Arzew, d’Ain El Karma et de Gdyel.

Yacine Redjami