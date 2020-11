<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION NATIONALE </span>:<br><span style='color:red;'>L’Unpef appelle à une journée de protestation demain</span>

Après plusieurs semaines de trêve et de congé, l’Union nationale du personnel de l’Education et de la formation (Unpef) a annoncé l’organisation d’une journée nationale de protestation, suivie d’un arrêt de travail, et ce pour demain 25 novembre 2020.

« Au moment où nous nous attendions à des solutions efficaces de la part des autorités, nous sommes surpris par les déclarations du ministre de la Santé, qui portent la responsabilité sur des travailleurs de l’Education, de transmettre le virus de la Covid-19 à partir des cafés aux établissements scolaires », indique l’Unpef dans son communiqué. Sur ce sujet, des syndicats du secteur de l’Education nationale avaient appelé à la fermeture des écoles, et ce, pour éviter la contamination des élèves. Une demande qui a été rejetée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et son ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. « Y’a-t-il des systèmes dans le monde qui ont fermé leurs écoles ? », s’est interrogé M. Djerad qui avait indiqué que les statistiques « ne sont pas alarmantes pour aller jusqu’à la fermeture des écoles », réitérant son appel à la famille éducative, aux parents d’élèves et aux syndicats à l’impérative mobilisation pour le strict respect des mesures de prévention contre la Covid-19. En outre, il a appelé à l’impératif «de respecter les avis des scientifiques, des médecins et des spécialistes, loin de tout débat byzantin, en évitant toute précipitation dans la prise de décisions. Par ailleurs, l’Union nationale du personnel de l’Education et de la formation appelle également à l’organisation d’un « examen complet du calendrier hebdomadaire des trois phases », tout « en réduisant le nombre de cours et en gardant le samedi comme jour de congé ». La libération des écoles primaires de la gestion des groupes locaux et soutenir le budget de gestion des collèges et lycées pour faire face à cette pandémie, trouver des solutions urgentes pour accueillir les professeurs travaillant loin de leur lieu de résidence dans ces circonstances exceptionnelles, sont aussi des doléances du syndicat. Le syndicat a appelé en outre, à l’activation du dossier de médecine du travail au niveau des établissements d’enseignement, pour mener une enquête épidémiologique dans le secteur de l’éducation concernant la Covid-19 et revoir les lois. Il est également question de la protection sociale des éducateurs de manière à préserver le parrainage et les soins de santé tout en offrant des postes adaptés.

Noreddine Oumessaoud