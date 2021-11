<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’US Biskra seule aux commandes</span>

L’US Biskra, équipe surprise de ce début de saison et toujours sur sa lancée, s’est emparée du leadership de la Ligue 1 algérienne de football, en battant le RC Relizane (1-0), dimanche après-midi pour le compte de la troisième journée, ayant vu le CR Belouizdad remporter assez facilement son derby algérois face au Paradou AC (1-3), au moment où la JS Kabylie a réussi une incroyable «Remontada» chez le NA Hussein Dey (2-2).

Cependant, la plus importante victoire de ce dimanche a probablement été celle des «Zibans», car elle leur a permis de s’emparer seuls de la première place du classement général, qu’ils partageaient jusque-là avec le Paradou AC, avec six points pour chaque club. L’USB a donc pleinement profité de la défaite à domicile des Pacistes face au Chabab, pour prendre seule les rênes, avec désormais neuf points au compteur. Un exploit rendu possible par cette courte mais précieuse victoire contre le RCR, assurée dès la première mi-temps par Hicham-Mokhtar, ayant transformé un pénalty à la 27e minute de jeu. De son côté, le PAC est tombé de très haut au cours de cette troisième journée, car après avoir été co-leader de la Ligue 1 avec l’USB, il a reçu une grosse gifle à domicile de la part du CRB. Le club de Laâqiba avait même commencé par le mener trois à zéro, grâce à Bousseliou (27′), Hamada (62′) et Aït Abdesslam (70′), avant que Benbouali ne sauve l’honneur à la 80′. Une défaite lourde de conséquences pour la formation de Kheireddine Zetchi, car elle la fait reculer à la quatrième place du classement général, avec six points, au moment où le Chabab se hisse à la 10e place, avec quatre points. Le scénario le plus incroyable de cette troisième journée a probablement été le retournement de situation infligé au NA Hussein Dey, qui menait (2-0) face à la JSK, avant de concéder l’égalisation (2-2). En effet, auteur d’une bonne entrée en matière, le Nasria avait réussi à secouer les filets kabyles dès la 6e minute de jeu, par Banouh, avant que le Sétifien Rachid Nadji ne double la mise à la 36e. La victoire semblait alors pratiquement acquise pour les «navigateurs», car ayant quasiment tué le match, dès la première demi-heure de jeu. Mais à quelques encablures de la fin, la JSK est parvenue à arracher l’égalisation, par Mouaki (87′) et Bensayah (89′). De son côté, l’Olympique de Médéa a dominé le MC Oran (1-0), grâce à Nehari (45′), alors que les matchs ES Sétif- ASO Chlef et RC Arbaâ – HB Chelghoum-Laïd se sont soldés par des nuls vierges (0-0). Pour sa part, l’USM Alger avait tenu bon pendant pratiquement tout le match, avant de craquer à la 88e, devant l’attaquant Oussama Bellatrèche, ayant offert la victoire à la JS Saoura (1-0). Un précieux succès pour les Bécharois, qui les propulse sur la quatrième marche du podium, ex-’quo avec le PAC, avec six points pour chaque club. Le dernier match inscrit au programme de cette troisième journée a mis aux prises le MC Alger et le WA Tlemcen, et l’avantage a tourné finalement en faveur des Vert et Rouge, l’ayant emporté (2-0), grâce à Frioui (77′) et Esso (81′). Une victoire importante pour les Mouloudéens, car elle les propulse directement à la deuxième place du classement général, ex-’quo avec l’Olympique de Médéa, avec sept points pour chaque formation. A rappeler que le bal de cette troisième journée s’était ouvert samedi, avec le match CS Constantine – NC Magra, ayant tourné finalement à l’avantage des Sanafir, l’ayant petitement emporté (1-0), grâce à Yaïche (85′).