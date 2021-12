L’US Biskra a provisoirement conservé la tête de la Ligue 1 algérienne de football, en ramenant un bon nul de son déplacement chez le MC Oran (2-2), vendredi, en ouverture de la huitième journée, ayant vu le RC Arbaâ, l’ASO Chlef et la JS Kabylie remporter leur première victoire de la saison, tandis que le choc de la journée est revenu au MC Alger vainqueur de l’ES Sétif (2-0).

Les Zibans n’avaient strictement rien lâché face aux gars d’El Hamri, commençant d’ailleurs par mener au score, grâce à leur buteur-maison Mohamed Larbi Khoualed (61′). Mais une joie de courte durée cependant, car Merouane Dahar avait réussi à égaliser pratiquement dans la foulée (66′), avant que son coéquipier Walid Allati ne donne l’avantage au MCO à la 69′ (2-1). Quoique, les visiteurs n’ont pas perdu espoir pour autant, et ont continué à y croire même au-delà du temps réglementaire, ce qui leur a permis d’arracher une égalisation méritée à la 90’+3, grâce Hamza Ounnas, auteur d’un superbe coup-franc direct (2-2). Un résultat qui maintient l’USB provisoirement à la première place, avec 16 points, soit avec deux longueurs d’avance sur ses deux principaux poursuivants : le CR Belouizdad et l’Olympique de Médéa, qui jouent samedi, respectivement contre la JS Saoura et le CS Constantine. A l’inverse, le MC Oran a réalisé une bien mauvaise affaire en laissant échapper la victoire, car ce semi-échec à domicile le maintien à la 14e place avec seulement trois longueurs d’avance sur la lanterne-rouge, le WA Tlemcen.

De leur côté, l’ASO Chlef, le RC Arbaâ, et la JS Kabylie ont remporté leur première victoire de la saison, respectivement contre le NC Magra (1-2), l’USM Alger (2-1) et le HB CHelghoum-Laïd (1-0). Les buts du RCA ont été inscrits par Kismoune (64′) et Haddad (77′), alors que Neche avait ouvert le score pour le NCM à la 29′.

Un succès qui propulse «Ezzerga» à la 12e place du classement général, avec sept points, alors que son adversaire du jour reste avant-dernier au classement général, avec seulement quatre unités au compteur. L’ASO Chlef a également réussi une bonne opération, en battant l’USMA (2-1), grâce notamment aux réalisations de Juba Aguieb (5′) et Mustapha Alili (18′), se hissant provisoirement à la 13e place avec six points, alors que l’USMA continue à broyer du noir lorsqu’elle évolue hors de ses bases, y compris contre les mal-classés. Le club de Soustara reste néanmoins dans la première partie du tableau (9e/11 pts), en attendant le déroulement des autres matchs, prévus ce samedi après-midi. Autre bonne affaire réalisée ce vendredi, celle de JS Kabylie, qui s’est extirpée un peu plus de la zone rouge, après sa victoire à domicile contre le HB Chelghoum-Laïd, grâce à Talah (69′). Les Canaris sont désormais 11es avec sept points, alors que leur adversaire du jour, le HBCL reste 16e, avec quatre unités au compteur. Enfin, le duel au sommet de cette huitième journée, entre le Mouloudia d’Alger et l’Entente de Sétif a tourné à l’avantage des Vert et Rouge, l’ayant emporté (2-0), grâce à Rebaï (54′) et Frioui (87′).

Un précieux succès qui propulse «Le Doyen» à la septième place avec douze points, au moment où l’Aigle Noir reste cinquième, avec treize unités au compteur. Outre les chocs CRB – JSS et CSC – OM, il y aura un intéressant duel WA Tlemcen – NA Husseïn Dey samedi, entre la lanterne-rouge qui reçoit le 10e, alors que la dernière confrontation inscrite au programme de cette huitième journée, RC Relizane – Paradou AC, a été reportée à une date ultérieure.