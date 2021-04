<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (12ème J)</span>:<br><span style='color:red;'>L’USM Annaba, le RC Arbaâ et l’ASM Oran s’emparent de la tête de leur groupe respectif</span>

L’USM Annaba (Est), le RC Arbaâ (Centre) et l’ASM Oran (Ouest) se sont emparés de la tête de leur groupe respectif, à l’issue de la 12e journée du Championnat de Ligue de football, disputée samedi.

Vainqueur face à l’USM Harrach (2-0), le RC Arbaâ (24 pts) a profité de la défaite de son ancien co-leader, le MO Béjaia (0-1) dans le derby de la Soummam, pour prendre seul la tête du groupe Centre, alors que la JSM Béjaia a rejoint son frère ennemi à la deuxième place avec 21 points. Derrière le groupe de tête, le WA Boufarik qui a arraché le point du match nul dans les dernières minutes du match face à l’ES Ben Aknoun (2-2), occupe la 4e place du classement avec 20 points, soit deux points de plus que son adversaire du jour. De son côté le RC Kouba a renoué avec la victoire, après six journées sans succès, en s’imposant à domicile face au RC M’sila (1-0). A la faveur de cette victoire le RCK (15 pts) remonte à la 7e place du classement. Dans le groupe Est, l’USM Annaba a réussi la bonne opération de la journée, en s’emparant de la s’emparant de la 1ere place du classement avec 25 points, à la faveur de sa victoire à l’extérieur devant le MSP Batna (1-0), alors que ses deux anciens co-leaders l’US Chaouia (23 pts) et le HB Chelghoum Laid (22 pts) ont marqué le pas. L’US Chaouia a fait match nul face au CRB Ouled Djellal (2-2) et le HB Chelghoum Laid s’est incliné en déplacement face au NRB Telaghma (2-0). L’autre bénéficiaire de cette première journée de la phase retour, est le MO Constantine (22 pts) qui rejoint le groupe de tête, malgré son match nul face à l’AS Khroub (2-2). Dans le groupe Ouest, l’ASM Oran vainqueur en déplacement devant le RCB Oued R’hiou (2-0) a pris la tête du classement avec 27 points, deux unités devant le MCB Oued Sly tenu en échec par l’OM Arzew (2-2). Le CR Témouchent qui a battu le MC Saida (1-0) reste accrocher au duo de tête avec 24 points, alors que le SKAF Khemis vainqueur devant le SC Ain Defla (3-1), occupe la 4e place avec 20 points. La dernière rencontre du groupe Ouest, opposant le la JSM Tiaret à l’US Remchi a été programmée samedi soir (22h30).