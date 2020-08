<span style='text-decoration: underline;'>Avec le départ de Achour vers l’USMA</span>:<br><span style='color:red;'>L’USM Bel Abbés, droit dans le mur?</span>

Encore une fois, l’équipe dirigeante fait perdre un temps précieux et de l’argent au club phare de la Mekerra avec la fuite en avant et le laisser-aller.

La toute dernière mauvaise nouvelle de l’USMBA est sans doute la signature attendue de l’arrière droit Achour

Fateh dans le club algérois de l’USMA. Cet exode de l’enfant de Bordj Menaiel pourrait certainement être suivi par d’autres car plus d’une dizaine de joueurs viennent de déposer plainte au niveau du CNRL (Chambre Nationale de Résolution de Litiges). Récemment, Hennani s’est dit démissionnaire depuis 2019 tout en cédant le poste dirigeant à Benayad. Puis, ce dernier se dit démissionnaire. Le joueur Achour et ses coéquipiers sont sans salaires depuis presque un an. Ils sont automatiquement libres et peuvent poursuivre l’équipe de l’USMBA au CNRL afin de tenter d’empocher quelques mois de salaires et profiteront de leurs nouveaux contrats vers d’autres cieux. Ce qui signifie que le club belabbésien ne profitera pas des départs de ses joueurs qui se sont faits un nom à l’USMBA et se fait, au fil des années, criblé de dettes qui s’élèvent à plus de douze milliards envers les anciens joueurs et presque dix-sept milliards tous frais confondus, selon certaines sources. Une situation qui commence à faire du bruit dans le milieu sportif belabbésien.

B.Didéne