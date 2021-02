<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1 – USM Alger 1</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA en chute libre en attendant le coach Bouakkaz</span>

Ce fut un point du nul au goût d’une défaite pour les gars de la Mekkera dans leur confrontation face à l’USM Alger. Il fallait surtout compter sur un arbitrage défavorable envers les locaux où le référé Ait Ameur n’a pas hésité à expulser le meilleur élément belabbésien, Khaliul Smahi.

Un carton rouge qui a vite permis à Koudri d’égaliser pour les Algérois. Pourtant, le jeu fut équilibré en première mi-temps où on n’avait presque rien vu. Dès le retour des vestiaires, on note une légère pression de la part des locaux entrés au complet. L’ouverture du score a été signée par le malheureux défenseur usmsite Belaid qui marqua contre son camp à la 68ème minute par une tête. Ce but réveilla les protégés de Froger qui ont commencé par inquiéter le portier local, Abdelkader Morcely. Après deux tentatives échouées, le capitaine Koudri profita d’une sortie non réussie du portier Morcely pour envoyer un coup de ciseau en dehors de la surface et égaliser à neuf minutes de la fin du temps officiel. Cette défense statique reste le point faible de l’USMBA et c’est ce qui a été sûrement noté par le futur coach de l’USMBA, Moez Bouakkaz qui connait bien la maison de l’USMBA. Bouakkaz va donc succéder à Boughrara car ce dernier a lâché son club dans des moments difficiles et on ne sait pas si son contrat est résilié ou il fera comme ses prédécesseurs Yaiche et le reste qui poursuivent à nos jours le club pour des sous.

B.Didéne