<span style='text-decoration: underline;'>USM BEL ABBÉS - ES SÉTIF</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA en mauvaise posture et le wali rassure</span>

USM BEL ABBÉS - ES SÉTIF : L’USMBA en mauvaise posture et le wali rassure

La défaite à domicile concédée par l’USMBA mardi dernier en match retard face au MCA risque de peser lourd sur le futur du club qui vit un début de saison chaotique à l’instar de l’exercice passé et drôle de situation, interdiction de qualifier les nouvelles recrues sous la direction des mêmes personnes qu’en septembre 2019.

Cet après-midi à 14 heures, le club phare de la Mekerra reçoit l’Entente de Sétif sans ses 13 nouveaux joueurs. On fait appel, encore une fois, aux réservistes pour compléter l’effectif déjà présent depuis la saison passée. Du bricolage ajouté à la bizarre sortie de l’entraineur Liamine Boughrara qui lie son retour à la barre technique à la qualification de ses joueurs. Ces mauvaises nouvelles ont poussé les inconditionnels d’El Khadra à réclamer la démission collective des actuels dirigeants de la SSPA/USMBA. Pire encore, les décisions de l’arbitre Mial lors de la joute USMBA/MCA sont contestées vu que le referee a beaucoup désavantagé l’Union par son sifflet. A signaler que le P/APW de Sidi Bel Abbés, Athmane Kheddar et ses collègues ont tenu une réunion avec le chef de l’exécutif pour débattre le problème épineux de l’argent qui fait défaut à l’USMBA. Le wali Mustafa Limani tient à rassurer les supporters de l’USMBA que le problème de sponsoring de la société Naftal sera bientôt résolu et que les treize nouveaux joueurs bénéficieront de leurs licences après le match d’aujourd’hui.

B.Didéne