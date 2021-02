<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une / 15ème journée / USM Bel Abbés – JSM Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>L’USMBA en quête d’exploiter l’apport de son terrain</span>

Demain vendredi à partir de 16 heures, le club phare de la Mekerra va en découdre avec un autre mal classé, le JSM Skikda.

Un match indécis où les deux équipes tenteront de jouer leur coup en quête des trois points de la victoire, surtout pour l’USMBA qui n’a pas le choix que d’arracher la victoire et améliorer légèrement sa position dans le classement général. Avant ce match, l’USMBA se pointe à la 17ème place avec ses onze points récoltés et une avance de trois sur son hôte qui occupe désormais l’avant dernière position avec un total de huit points.

Pour la Mekerra, l’équipe attend la qualification de son nouvel entraineur, Moez Boakkaz, et va affronter son ancien coach, Fouad Bouali qui drive Skikda. A noter que l’USMBA jouera sans son défenseur axial, Kheiraoui Mustapha suspendu par la commission de discipline pour un match exclu pour cumul de cartons lors du précédent match face au NAHD.

B.Didène