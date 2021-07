<span style='text-decoration: underline;'>Près de 3,5 millions de vaccinées, 400 000 litres d’oxygènes /jours, 6.000 concentrateurs importés</span>:<br><span style='color:red;'>Lutte contre la Covid-19 : Le gouvernement mobilisé</span>

Un total de 3.421.279 personnes vaccinées, dont, 2.696.467 personnes ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 724.812 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin.

Face à l’inquiétante accélération des contaminations par le Coronavirus, le gouvernement Benabderrahmane est sur le pied de guerre. L’exécutif compte des munitions face à l’ennemi mortel et prévoit d’importer tout le matériel manquant, aux fins de sauver un maximum de vie et passer le cap difficile de la pandémie. A ce propos, les services du Premier ministère ont fait l’inventaire du dispositif de lutte contre la Covid-19 actuellement disponible et du programme d’acquisition futur. Ainsi sur la question de la campagne vaccinale, le département de Aïmene Benabderrahmane apprend dans un document rendu public, ce jeudi, que près de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie depuis l’entame de l’opération de vaccination. «Un total de 3.421.279 personnes vaccinées, dont, 2.696.467 personnes ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 724.812 personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin», précise le document qui souligne qu’à ce jour l’Etat a acquis plus de 9 millions de doses de vaccins. Le gap est donc suffisant pour éviter une rupture de l’opération de vaccination. Concernant le rythme atteint par la campagne de vaccination, la même source affirme qu’au 26 du mois de juillet courant 211.186 personnes ont été vaccinées, 246.676 personnes le 27 du même mois et 214.866 personnes pour la journée du 28 juillet. L’acquisition des doses de vaccins avance bien et l’on apprend que le vaccin chinois arrive en tête en matière d’approvisionnement. Sur le sujet, le document du Premier ministère note que «les prévisions pour le mois d’août sont arrêtées à 8.200.000 doses du vaccin Sinovac pour le 30 juillet 2021, 758.000 doses d’Astra Zeneca (dans le cadre Covax) et 650.000 doses de Sputnik V». Ces quantités sont donc dans le Pipe et l’Algérie importera plus de vaccins dans le courant du mois de septembre 2021, 5.000.000 doses du vaccin Sinovac, en attendant le lancement de la production nationale de ce vaccin chinois prévue au mois de septembre prochain avec une quantité mensuelle de 2.500.000 doses.

Concernant la production d’oxygène et gaz médicaux, un total de la production moyenne journalière de 400.000 litres est enregistré et livré aux établissements hospitaliers, rapporte le même document. Les 5 opérateurs agréés par le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique, LINDE GAZ, CALGAZ, SIDAL, AURES GAZ et SARL GAZ INDUSTRIEL. On retiendra que la capacité globale installée est de 340.000 litres/jour, alors que la production journalière effective est d’environ 300.000 litres/jour. Mais cela ne suffisant visiblement pas, trois producteurs d’oxygène industriel convertible en oxygène médical relevant du domaine sidérurgique ont également contribué à fournir l’oxygène, à savoir TOSYALI-ORAN, AQS -JIJEL et SIDER-ANNABA, ont été mis à contribution. Ces 3 opérateurs ont fourni une production moyenne de 95.000 litres/jour.

Pour les concentrateurs, un total de 15.050 concentrateurs dont, 1.050 concentrateurs ont été acquis le 25 juillet 2021, tandis que 750 concentrateurs sont prévus pour demain et 2.250 concentrateurs entre le 3 et le 5 août 2021 prochain à partir d’un don du PNUD. La même source a aussi souligné une commande lancée pour l’acquisition 5.000 concentrateurs, ainsi que les autorisations accordées aux opérateurs privés pour l’acquisition de 6.000 concentrateurs.

L’effort public concernant cette importation est appuyé par l’action de solidarité initiée par la société civile. A ce propos, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a fixé la composante du dossier administratif à fournir par les associations dans le cadre des opérations d’importation d’équipements d’oxygénothérapie, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué, précisant qu’il veille à examiner en «toute célérité» ces demandes d’importation.

De son côté, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, jeudi, de la réception prochaine de pas moins de 6.000 nouveaux concentrateurs d’oxygène, estimant, impératif face à la situation épidémiologique «inquiétante» de travailler «d’arrache pied et dans le calme» afin de sortir de cette crise avec «un minimum de pertes humaines».

Un premier lot de 1050 concentrateurs d’oxygène à usage individuel étaitt arrivé dimanche, en attendant la réception graduelle de 9.000 autres unités dans deux semaines. Le ministre a fait état, en outre, de contacts avec les ambassadeurs algériens en Italie, Belgique, Allemagne, France et Espagne, pour l’acquisition de concentrateurs et de générateurs d’oxygène auprès des producteurs de cette matière vitale «dans les plus brefs délais».

Pour sa part, le Directeur général des services sanitaires au ministère, Pr Lyes Rehal a présenté des chiffres sur la situation épidémiologique en Algérie, faisant état de 13.000 personnes hospitalisées dont 1446 en réanimation (11.07%). Le nombre de lits mobilisés s’élève à 21.234 lits, pour un taux de saturation national de 50%, a-t-il poursuivi.

Affirmant que des citoyens peinent à trouver un lit d’hôpital dans certaines wilayas, Pr Rehal a relevé que le taux de saturation est à plus de 71% dans 20 wilayas du pays. «La préoccupation majeure, aujourd’hui, est de doter les lits avec tous les équipements nécessaires, notamment les concentrateurs d’oxygène», a ajouté le responsable.

Anissa Mesdouf