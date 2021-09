<span style='text-decoration: underline;'>Mesures d’urgence contre la hausse des prix des produits agricoles</span>:<br><span style='color:red;'>Lutte contre l’inflation : le gouvernement s’implique</span>

Cette intervention aura le mérite de réduire le coût d’investissement, donc le prix de revient de la production maraîchère, notamment. Il faut dire que ce coup de pousse du ministère est salutaire, en ce sens que sans une implication directe de l’Etat, il y a risque sur la productivité pour la prochaine saison.

La flambée des prix des fruits et légumes a été très fortement ressentie par les consommateurs. La hausse brutale de la mercuriale a donné un goût plutôt amer à la rentrée sociale et, chemin faisant, certaines mauvaises langues n’ont pas tardé à y voir le signe d’une colère populaire en gestation. Visiblement tout aussi surpris que les citoyens, le gouvernement a entrepris des actions pour réduire de l’amplitude de l’inflation qui a mis, faut-il le souligner, le portefeuille des pères de famille à rude épreuve. Et c’est au ministère de l’Agriculture qu’a incombé la mission d’intervenir sur la chaîne des filières agricoles concernés par la hausse des prix.

Aussi, des mesures ont été prises par le département de Abdelhamid Hemdani. Le déploiement du ministère a été principalement orienté en direction des intrants agricoles sur le marché international. L’objectif de la démarche est, bien entendu, d’en atténuer la hausse des prix, pour obtenir un produit agricole à un coût plus proche du pouvoir d’achat de l’Algérien moyen. «Suite à la hausse des prix des intrants agricoles sur le marché international et afin d’atténuer l’impact sur l’activité agricole au niveau national, M. Abdelhamid Hemdani, ministre de l’Agriculture et du développement rural, a mis en place des mesures d’urgence en direction des agriculteurs des différentes filières agricoles impactées par cette envolée des prix afin de leur permettre d’entamer la campagne agricole dans de bonnes conditions», a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l’Agriculture. L’intervention de la tutelle s’est matérialisée par la mise en place d’un nouveau dispositif de soutien destiné à alléger la pression financières à l’import. Cela consiste en une «augmentation des prix de référence des différentes catégories d’engrais», rapporte la même source. Dans son communiqué, le département de Abdelhamid Hemdani n’apporte aucune précision sur la fourchette de prix à la baisse envisagée, ni quand les premiers effets de cette action seront ressentie sur le terrain par les consommateurs. Par contre, la même source a précisé que «ces mesures ont été prises après plusieurs rencontres de concertation entre l’administration et les professionnels». Cela pour mettre en évidence le caractère concertée de la décision ministérielle. Les agriculteurs seront donc accompagnés financièrement par leur tutelle pour passer le cap difficile que traversent de nombreuses filières. Cette intervention aura le mérite de réduire le coût d’investissement, donc le prix de revient de la production maraîchère, notamment. Il faut dire que ce coup de pousse du ministère est salutaire, en ce sens que sans une implication directe de l’Etat, il y a risque sur la productivité pour la prochaine saison. De plus, le souci qu’exprime le ministère de l’Agriculture relève d’une volonté du gouvernement de ne pas avoir à importer les légumes pour la saison prochaine, ce qui serait une véritable catastrophe. Aussi, cette intervention ne sera pas isolée. «D’autres dispositifs incitatifs sont en cours d’élaboration par ces services, et ce, pour assurer un meilleur encadrement des activités agricoles», conclut le communiqué. Il reste qu’il est fort peu probable que les mesures prises aient un effet direct et immédiat sur la mercuriale.

Nadera Belkacemi