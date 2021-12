Madjib Bougherra après le match face au Liban: «C’était difficile»

Le sélectionneur national algérien, Madjib Bougherra, a reconnu que la victoire a été «difficile à obtenir» contre le Liban (2-0), lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe arabe 2021 de la Fifa (Groupe D), disputée samedi après-midi au Stade d’Al-Wakr.

«On savait dès le départ que ce sera un match difficile, et nous en avons eu la confirmation sur le terrain. Quoique, notre principal objectif a été atteint, car même si cela a été laborieux, nous avons quand même réussi à prendre les trois points, qui nous permettent de rester provisoirement en tête du groupe, en attendant la troisième et dernière journée contre l’Egypte, et qui sera décisive pour notre classement final dans ce groupe. Là encore, le +Magic+ dit s’attendre à «un match difficile», car outre l’enjeu de la première et de la deuxième place, «ce sera un derby, entre deux nations qui se connaissent bien, et à mon avis, un des principaux facteurs qui pourraient faire la différence dans ce duel, c’est la faculté à récupérer, vite et bien» a-t-il considéré.

En effet, selon l’ancien défenseur central des Glasgow Rangers, «il est très éprouvant pour les joueurs de fournir autant d’efforts tous les deux jours. Donc, l’équipe qui parviendra à vite se refaire une santé avant ce grand derby devrait l’emporter» a-t-il prédit. Revenant sur la victoire contre le Liban, +Magic+ n’a pas tari d’éloges sur son meneur de jeu Youcef Belaïali, qu’il considère comme «le principal artisan» de la victoire.

En effet, très actif sur le terrain, surtout après son décalage sur l’aile gauche en deuxième mi-temps, l’Oranais avait commencé par obtenir un pénalty, avant de provoquer l’expulsion d’un joueur adverse, permettant ainsi aux Verts d’ajouter un deuxième but et de terminer le match en étant plus à l’aise. «Je reconnais qu’à certains moments de la rencontre, on s’était nous-mêmes mis en difficulté, mais dans l’ensemble, je suis satisfait du rendement de mon équipe» a conclu le sélectionneur algérien.