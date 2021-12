Madjid Bougherra: «Les joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge»

Le sélectionneur de l’équipe nationale A’ de football Madjid Bougherra, a qualifié mardi de «challenge» le match face au Qatar, mercredi au stade Al-Thumama de Doha (20h00, algériennes), en demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021, assurant que ses joueurs «rentreront à 200%» pour essayer de se qualifier pour le dernier stade de cette 10e édition.

«Nos joueurs ont une vraie mentalité de compétiteurs, dans la continuité de l’équipe A. Ce qui est certain, c’est que mes joueurs rentreront à 200% pour réussir ce challenge, InchAllah», a indiqué Bougherra en conférence de presse d’avant-match. Qualifiée samedi soir pour le dernier carré du tournoi, au bout d’un match irrespirable face au Maroc (2-2, aux t.a.b : 5-3), l’équipe nationale affrontera une équipe du Qatar, qui a laminé les Emirats arabes unis en quarts de finale (5-0). «Le Qatar est le pays organisateur, il joue devant ses supporters, donc ils ont forcément une forme de pression. Nous, nous voulons progresser à chaque match, donc nous nous mettons nous-mêmes sous pression!», a-t-il ajouté. L’ancien capitaine des «Verts» a estimé que l’esprit collectif sera important dans ce genre de rencontre. «L’esprit collectif fera la différence. Nous sommes à une marche de la finale. Contre le Maroc, la tactique était importante, mais vous avez pu voir que c’était surtout à celui qui en voulait le plus. En tant qu’entraîneur, c’est très important de connaître l’adversaire jusqu’aux petits détails mais l’adversaire aussi nous connais. On se concentre sur les individualités mais ce qui fait la différence c’est le collectif». Le coach national se dit reposer sur des «joueurs d’expérience» pour tenter de créer l’exploit et déjouer les pronostics. «Le match du Maroc est derrière nous. Nous avons des joueurs d’expérience, qui ont gagné la CAN, ce qui a permis de vite redescendre sur terre et de préparer ce match face au Qatar avec sérieux», tout en espérant «réaliser une belle prestation contre notre prochain adversaire». Sur le plan de l’effectif, Bougherra s’est montré soulagé de pouvoir disposer de l’ensemble de ses joueurs, pour essayer de contrecarrer «Al-Annabi». «Bounedjah a eu le feu vert des médecins, idem pour Belaïli. Nous n’avons donc aucun blessé et nous sommes tous prêts pour cette belle rencontre. Notre staff médical fait un boulot extraordinaire en matière de récupération. L’état d’esprit aide beaucoup, nous voulons gagner donc nous nous surpassons. L’équipe a, depuis les prolongations face au Maroc, très bien récupéré». Avant de conclure : «Il nous reste deux matchs quoi qu’il arrive. Cela fait six matchs en 17 jours, ce qui est énorme pour tout le monde. Le Maroc avait fait tourner juste avant mais nous étions aussi frais qu’eux».