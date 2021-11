<span style='text-decoration: underline;'>Coupe arabe Fifa-2021</span>:<br><span style='color:red;'>Madjid Bougherra: «Notre objectif, remporter le trophée»</span>

L’équipe nationale de football A’ prendra part à la Coupe arabe 2021 de la Fifa, prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre, avec «l’objectif de remporter le trophée de cette compétition dont le niveau technique sera certainement relevé et d’une grande intensité», a déclaré jeudi son sélectionneur, Madjid Bougherra.

«Nous sommes impatients en tant que staff technique et joueurs de prendre part à cette compétition internationale dont le niveau technique sera très relevé et d’une grande intensité. Sur le plan organisationnel, nous aurons la chance d’évoluer dans des enceintes sportives de haute valeur.», a indiqué Bougherra dans un entretien à la FAF.TV. L’équipe algérienne s’envolera pour Doha (Qatar) vendredi avec un effectif composé de 23 joueurs dont plusieurs de la sélection A, à l’image du portier Raïs M’bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), du défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC) et des deux attaquants, Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et Youcef Belaïli (Qatar SC). «Je pense que l’objectif, notamment pour les joueurs de la première équipe, est de retrouver un temps de jeu supplémentaire en vue de la CAN-2021. Ce que j’entends dans la presse, la question qui revient : pourquoi il a fait appel à des joueurs, mais à la fin ils ne sont pas convoqués dans la liste finale?. Je dirais, que ce n’est pas du tout un manque de respect ou de la (Hogra). On ne peut pas plaire à tout le monde. Nous avons une stratégie dans notre travail et notre façons de voir les choses, par rapport aux joueurs et nos adversaires.», a-t-il précisé. Pour le sélectionneur, la liste des 23 joueurs dont cinq seulement évoluent en Ligue 1, a été établie par rapport à des choix purement tactiques et spécialement pour préparer la CHAN-2023. «Dans ma sélection, j’ai choisi des joueurs qui peuvent évoluer en milieu et répondre au système à deux et à trois.

Des joueurs comme Benhamouda et Kendouci, que j’apprécie beaucoup, ont le profil de joueurs qui évoluent en 8 et en 10. Je pense que la fierté c’est que sur la liste des 23, nous avons 19 joueurs qui sont déjà formés en Algérie.», a souligné Bougherra. Lors du rendez-vous arabe, l’Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l’Egypte, du Soudan et du Liban. Les Algériens entameront le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d’affronter le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l’Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00).