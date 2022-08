<span style='text-decoration: underline;'>CS CONSTANTINE</span>:<br><span style='color:red;'>Madoui restera l’entraîneur de l’équipe</span>

Le nouveau directeur général de la SSPA/ CS Constantine (Ligue 1 algérienne de football) Mohamed Boulahbib, a annoncé dimanche le retour de l’entraîneur Kheïreddine Madoui à ses fonctions, trois semaines après avoir démissionné de son poste.

« Madoui sera l’entraîneur de l’équipe la saison prochaine, il a déjà ses repères et c’est lui qui s’est chargé de l’opération de recrutement. Il a carte blanche dans sa mission, nous allons le mettre dans les meilleures conditions. Le staff technique doit travailler dans le calme, et lui éviter une pression inutile qui pourrait se répercuter sur le rendement du groupe», a indiqué Boulahbib lors d’un point de presse. En poste depuis le précédent exercice, Madoui a remis sa démission le 20 juillet dernier, en raison «du report du stage de Tunisie sans raison valable», avant de revenir à de meilleurs sentiments. Boulahbib, qui avait déjà occupé des postes de responsabilité au CSC par le passé, a regretté l’interdiction de recrutement infligée par la commission de discipline de la LFP, tout en reconnaissant le retard accusé par le club dans le marché des transferts. « Le club ne peut pour le moment qualifier ses nouvelles recrues. Il nous reste deux licences à combler, le marché est vide car nous avons accusé un grand retard dans l’opération de recrutement. Nous allons essayer de refaire notre retard lors du mercato d’hiver, j’aurais mon mot à dire», a-t-il ajouté. Le CSC a clôturé mercredi son premier stage précompétitif effectué en Tunisie, ponctué par une série de matchs amicaux, dont trois face à des formations algériennes. Les coéquipiers de l’attaquant béninois Marcelin Koukpo ont entamé samedi leur second stage à Aïn Benian (Alger). Le CSC entame l’exercice 2022-2023 à domicile face au nouveau promu l’USM Khenchela, à l’occasion de la première journée fixée au week-end du 26-27 août.