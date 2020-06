<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Europe</span>:<br><span style='color:red;'>Madrid prêt à remplacer Istanbul pour accueillir la finale  </span>

Le maire de Madrid Jose Luis Martinez-Almeida, a déclaré que la capitale espagnole était prête à accueillir la finale de la Ligue des champions d’Europe de football, si elle ne pouvait avoir lieu à Istanbul, en raison de la crise du nouveau coronavirus (COVID-19), rapportent mardi les médias locaux.

La finale doit normalement se disputer au stade Atatürk d’Istanbul le 30 mai, et des doutes circulent quant à sa tenue fin août en Turquie. «Je sais que des dispositions sont en train d’être prises, et je tiens à déclarer le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid», a indiqué Martinez-Almeida à la chaîne 13 tv, des propos repris par Marca. Aucune annonce officielle n’a été faite quant à savoir si la finale réorganisée aura lieu à Istanbul.

L’Union européenne de football (UEFA), qui a refusé de commenter les propos d’Almeida, a déclaré qu’un groupe de travail avait été mis en place et que «diverses options» étaient à l’étude, ajoutant qu’une réunion du Comité exécutif le 17 juin apporterait plus de clarté. Récemment, le quotidien Bild annonçait que l’UEFA avait choisi Lisbonne comme théâtre d’un «Final 8» (quarts, demies et finale) en août, au détriment de Francfort et Moscou. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, enregistrant plus de 27.000 décès. Mais avec une décrue des cas de Covid-19, la vie normale reprend lentement. «Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons l’infrastructure et les services publics nécessaires et cela enverrait le message au monde qu’en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid n’abandonne pas et remonte la pente», soutient Martinez-Almeida.