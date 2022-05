<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Europe</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez dans l’équipe de la saison 2021-2022</span>

L’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez, a été retenu dans l’équipe de la saison 2021-2022 de la Ligue des champions d’Europe de football, remportée par le Real Madrid face aux Anglais de Liverpool (1-0), en finale disputée samedi soir au stade de France à Paris, a indiqué l’Union européenne football association (UEFA) dimanche sur son compte officiel Twitter.

Le capitaine de l’équipe nationale algérienne s’est distingué en inscrivant 7 buts durant cette édition, qui a vu Man City se faire éliminer en demi-finale face au Real Madrid (aller : 4-3, retour : 1-3, a.p). Mahrez a réalisé sa saison la plus prolifique avec 24 buts, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée chez les «Cityzens» en 2018 en provenance de Leicester City pour un contrat de cinq saisons. Le Real Madrid, auteur de sa 14e Ligue des champions de son histoire, est l’équipe la plus représentée dans ce onze type avec trois joueurs : le gardien de but belge Thibault Courtois, le défenseur brésilien Eder Militao, et l’attaquant français Karim Benzema. Voici par ailleurs l’équipe de la saison 2021-2022 :

Gardien : Courtois (Real Madrid) Défenseurs : Reinildo (Atlético Madrid), Militao (Real Madrid), Cancelo (Manchester City) Milieux : Sané (Bayern Munich), Mahrez (Manchester City), Danjuma (Villarreal), Salah (Liverpool) Attaquants : Haller (Ajax Amsterdam), Lewandowski (Bayern Munich), Benzema (Real Madrid).