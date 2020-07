<span style='text-decoration: underline;'>Manchester City</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez nominé pour le trophée de Joueur de la saison </span>

L’ international algérien Riyad Mahrez est nominé pour le trophée du «meilleur joueur de la saison Etihad» de Manchester City, selon la liste des trois derniers candidats en lice dévoilée mercredi par le club sur son site officiel.

«Mahrez est devenu l’une des armes les plus puissantes de l’équipe, avec 12 buts et 16 passes décisives cette saison», écrit le site du club. Outre le capitaine des «Verts», les deux autres nominés pour le trophée du meilleur joueur sont le Belge Kevin De Bruyne et l’Espagnol David Silva. De Bruyne a connu une autre belle campagne avec Manchester City, marquant 13 buts et délivrant 22 passes décisives toutes les compétitions confondues. Le capitaine Silva, qui quittera City à la fin de cette saison, a été aussi influent que jamais, en marquant six buts et délivrant 11 offrandes. Il s’est distingué comme l’un des plus grands talents du club. Le meilleur joueur de la saison de Manchester City sera élu par les internautes membres du club.