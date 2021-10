<span style='text-decoration: underline;'>Classement historique des buteurs de l’EN</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez rejoint Menad avec 25 buts</span>

Le capitaine de l’équipe nationale de football Riyad Mahrez, auteur d’un but lors de la victoire décrochée mardi à Niamey face au Niger (4-0) dans le cadre de la 4e journée (Gr. A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a rejoint l’ancien attaquant des «Verts» Djamel Menad au classement historique des buteurs avec 25 réalisations chacun.

Auteur déjà d’un doublé vendredi lors du premier match face au «Mena» (6-1), disputé au stade Mustapha-Tchaker de Blida, Mahrez a de nouveau fait parler son sens de but, en débloquant la situation (20e), avant d’être suivi tour à tour par Mandi (27e), Bennacer (47e) et Bounedjah (54e). Auteur de dix buts lors des deux dernières rencontres des éliminatoires face au Niger, l’équipe nationale a encore une fois confirmé son efficacité offensive, parvenant à marquer 19 buts au total en quatre rencontres. Le meilleur buteur historique de l’équipe nationale, Islam Slimani (37 buts), titularisé lors de cette seconde manche face au Niger, est resté muet, quelques jours après avoir battu le record de buts en sélection que détenait l’ancien goleador des «Verts», Abdelhafid Tasfaout (36 buts) depuis 2002. L’ancien joueur vedette et sélectionneur de l’équipe nationale, Rabah Madjer, suit derrière à la 3e place du classement (28 buts), devant Lakhdar Belloumi (27), alors que la cinquième place est occupée conjointement par Riyad Mahrez et Djamel Menad (25). Lors de la 5e et avant-dernière journée, prévue les 11 et 12 novembre, l’Algérie se déplacera pour affronter Djibouti, alors que le Burkina Faso recevra le Niger. Le premier du groupe se qualifiera au 3e et dernier tour (barrages) prévu en mars 2022.