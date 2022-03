<span style='text-decoration: underline;'>Premier League</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez retrouve la forme à l’approche du «barrage du Mondial» face au Cameroun</span>

L’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, auteur d’un doublé dimanche lors de la victoire (4-1) contre Manchester United, traverse une période faste en championnat d’Angleterre et semble avoir mis aux oubliettes la déconvenue subie par la sélection algérienne lors de la CAN-2021 au Cameroun.

Dans le derby mancunien disputé à l’Etihad Stadium pour le compte de la 28è journée de la Premier League anglaise, l’ailier algérien a réalisé une belle prestation ponctuée par deux buts inscrits en seconde mi-temps et qui ont permis à Mahrez de se hisser à la 3è place au classement des buteurs, avec 10 réalisations, derrière l’Egyptien Salah (19 buts), suivi par le duo Jota (Liverpool) et Mané (Liverpool) avec 12 buts chacun. Etincelant lors de ce derby, l’Algérien a apporté sa touche particulière en scellant la victoire de son équipe, qui menait alors 2-1, marquant deux précieux buts qui ont «assommé» les coéquipiers du gardien espagnol De Gea. D’abord, en reprenant de volée un corner (3-1, 68e) puis en remportant un face-à-face devant le portier de Man.United (4-1, 90e+1). La belle forme affichée par le capitaine des Verts, est de bon augure, pour la sélection algérienne qui s’apprête à disputer le barrage qualificatif à la Coupe du monde-2022, face au Cameroun (Aller à Douala le 25 mars et Retour le 29 mars à Blida).