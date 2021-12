<span style='text-decoration: underline;'>BALLON D’OR 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Mahrez termine à la 20ème place</span>

L’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, s’est classé à la 20e place, au classement final du Ballon d’Or France Football 2021, dont la cérémonie est prévue ce lundi soir au Théâtre du Châtelet, à Paris.

Le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie, championne d’Afrique en titre, a été retenu dans une liste finale comprenant 30 joueurs. Mahrez a été nommé pour la troisième fois de sa carrière après 2016 (7e place), alors qu’il portait les couleurs de Leicester City, et en 2019, où il avait terminé 10e au classement. Le capitaine des «Verts» a notamment devancé le Portugais Bruno Fernandes (Manchester United/ 21e), l’Anglais Harry Kane (Tottenham/ 23e), ou encore l’Espagnol Pedri (FC Barcelone/ 24e). Le Ballon d’Or est attribué par un jury international de journalistes spécialisés à raison d’un représentant par pays. Le Ballon d’Or est attribué en fonction de trois critères principaux : performances individuelles et collectives (palmarès) pendant l’année, classe du joueur (talent et fair-play), et carrière du joueur. L’attaquant argentin du Paris SG Lionel Messi, sextuple détenteur du trophée, est le grand favori pour succéder à lui-même, puisque l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie du Covid-19. Transféré durant l’été du Barça vers le PSG, la «Pulga» devancerait l’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et le capitaine français du Real Madrid Karim Benzema.