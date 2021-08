Maintenance du réseau Mobilis au niveau des wilayas touchées par les feux de forêts

Suite aux incendies qui frappent actuellement certaines wilayas du pays, de fortes perturbations ont été enregistrées sur le réseau d’ATM Mobilis causant d’importantes dégradations de ses installations. Afin de palier a“ ces perturbations et devant la nécessité´ d”assurer une couverture réseau indispensable aux secours et a“ la population, huit (08) groupes électrogènes et stations mobiles a“ liaison V-Sat ont été´ déployés par les équipes techniques de Mobi lis, en collaboration avec Algérie Télécom Satellite (ATS). Tout le personnel de Mobilis et du Groupe Telecom Algérie (GTA), s’ incline devant la mémoire des victimes de ces dramatiques incendies et présente leurs sincères condoléances aux familles des défunts.