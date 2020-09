Beaucoup reste encore à initier et à réaliser dans la Cité oranaise trop souvent bernée, délaissée, voire parfois trahie par certains de ses présumés «enfants» installés dans les sphères de représentativité par la seule grâce d’un système de magouilles partisanes qui piétine les valeurs de la démocratie participative. Un vieux système qui, des décennies durant, a forgé le laxisme, la médiocrité et la corruption installée à tous les échelons de la société. A Oran, après la récente annonce de condamnation de l’ex-directeur de l’agence foncière à sept années de réclusion, certains acteurs de la scène médiatique et sociale, plus ou moins connus sur l’arène locale, applaudissent et se comportent en «donneurs de leçons» voulant moraliser la vie publique, oubliant qu’ils ont été, et sont encore eux-mêmes, des vautours-prédateurs ayant bénéficié illicitement d’un patrimoine immobilier, d’un foncier agricole ou forestier, d’un terrain industriel, d’une enclave urbaine convoitée, sans parler des crédits bancaires non remboursés et de bien d’autres avantages illicites accordés dans un passé récent aux courtisans de l’ancien régime déchu. Connus hier pour leur habitude à ne commenter et à ne parler que des seuls «trains qui arrivent à l’heure», ils dénoncent aujourd’hui les tares et les dérives de la gestion des affaires locales illustrées par des affaires scabreuses et des dossiers fonciers scandaleux aujourd’hui traités par la Justice. Mais où étaient-ils et que faisaient-ils à l’époque où ces pratiques mafieuses de dilapidation du foncier et du patrimoine de la ville étaient une «règle de gestion» courante qui arrangeait leurs affaires et leur vorace appétit ? Certes, le directeur de l’agence foncière et les walis concernés sont les premiers accusés et responsables de toutes les dérives réelles ou présumées, mais des observateurs crédibles s’interrogent aujourd’hui sur le rôle et la responsabilité de bon nombre d’énergumènes, connus ou anonymes, introduits en clients-bénéficiaires de la politique de distribution mafieuse du patrimoine foncier et immobilier et qui aujourd’hui, dénoncent hypocritement la main qui les a enrichis.

Par S.Benali