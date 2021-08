<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Maîtrise totale de l’incendie du Parc national de Chréa</span>

L’ incendie qui s’est déclaré samedi sur les hauteurs du Parc national de Chréa a été totalement maîtrisé, a indiqué dimanche la Conservatrice des forêts de la wilaya.

Les efforts des services des forets, de la protection civile et de l’Armée nationale populaire (ANP) ont permis l’extinction de cet incendie qui s’est déclaré samedi à l’aube dans les régions de Oued El-Abrar et Belhadjouri (Parc national de Chréa), a déclaré Dalila Bennani à l’APS. L’incendie qui s’était vite propagé aidé en cela par un vent fort a ravagé près de 16 ha de broussaille, a-t-elle indiqué. Après l’extinction de l’incendie, les équipes d’intervention de la protection civile ont procédé à une extinction manuelle et les agents forestiers assurent la garde pour éviter de nouveaux incendies, a indiqué un communiqué de la direction de wilaya de la protection civile. 270 agents de la protection civile, 35 camions anti-incendie relevant de la protection civile et deux ambulances ont été mobilisés pour l’extinction de cet incendie, ajoute la même source. Au début de la semaine dernière, un autre incendie ayant ravagé 25 ha de couvert végétal avait été enregistré au niveau de la réserve naturelle de Chréa où un agent de la protection civile de l’unité nationale d’instruction et d’intervention a trouvé la mort et un sapeur-pompier ainsi que deux agents forestiers ont été atteints de brulures.