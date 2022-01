<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Malade, Bensebaini incertain face à la Sierra-Leone</span>

Le défenseur algérien Rami Bensebaini, malade, reste “”incertain’’ pour le match contre la Sierra-Leone, prévu mardi au stade de Japoma à Douala (14h00), à l’occasion de la 1ère journée (Gr.E) de la Coupe d`Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février), a indiqué lundi le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi.

“Concernant Rami, il était malade effectivement et il n’a pas pu participer à l’entrainement. On verra aujourd’hui comment il se porte et s’il est capable de pouvoir participer et se préparer pour le match de demain’’, a indiqué Belmadi lors de la conférence de presse d’avant match. Le coach national a précisé que le mal de Bensebaini n’avait pas de lien avec le Covid19 et qu’il était uniquement malade. “Bensebaini est malade mais il n’a rien a voir avec les symptômes du Covid 19. il a été testé et re-testé et n’a rien à voir avec ça et déjà c’est une bonne chose. Il ne se sentait pas très bien, mais il était mieux hier soir. Il y aura une séance aujourd’hui et on verra comment il va se réveiller’’, a encore expliqué le coach national. L’équipe nationale, arrivée samedi soir à Douala, entamera la défense de son titre mardi face à la Sierra-Leone au stade de Japoma (14h00), avant de croiser le fer avec la Guinée-équatoriale, dimanche 16 janvier (20h00), puis la Côte d’Ivoirien, jeudi 20 janvier à Douala (17h00).