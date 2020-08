Mali: démission forcée d’IBK, les militaires promettent “une transition civile”

Quelques heures après avoir été arrêté par des militaires en révolte, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé mardi soir sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement, alors que les soldats mutins qui ont pris le pouvoir, ont promis une “transition politique civile”.

Ibrahim Boubacar Keita, au pouvoir depuis 2013, faisait face déjà à une contestation populaire depuis plusieurs mois. Mardi après-midi, il a été arrêté en compagnie de son Premier ministre Boubou Cissé et emmené dans le camp militaire d’où était partie une mutinerie en début de journée.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l’Etat malien a annoncé sa démission expliquant n’avoir pas “d’autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé”.

“Je voudrais (…) vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions, à partir de ce moment”, a-t-il dit dans une allocution diffusée par la télévision nationale ORTM, avant d’ajouter: “Siaujourd’hui, certains éléments de nos forces armées veulent que cela prenne fin via leur intervention, ai-je vraiment le choix ?”.

Plus de trois heures après l’annonce par le président Keïta de sa “décision de quitter toutes (ses) fonctions”, des hommes en uniformes sont apparus sur la chaîne publique ORTM, affirmant vouloir mettre en place une “transition politique civile” devant conduire à des élections générales dans un “délai raisonnable”.

“Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l’histoire”, a déclaré celui qui a été présenté comme le porte-parole des militaires, le colonel-major Ismaël Wagué, chef d’état-major adjoint de l’armée de l’air.

“Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l’anarchie et l’insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée”, a accusé l’officier. Il a dénoncé notamment “la gestion familiale des affaires de l’Etat”, ainsi que la “gabegie, le vol et l’arbitraire”, ou encore des massacres de villageois, le “terrorisme et l’extrémisme”.

Le colonel major a, en outre, sollicité la coopération de la société civile et les mouvements socio-politiques “pour créer les meilleures conditions d’une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l’exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d’un Mali nouveau”.

Il a également demandé aux organisations internationales et sous-régionales de les “accompagner pour le bien-être du Mali”, tout en soulignant l’engagement des militaires à respecter “tous les accords passés”, notamment l’accord de paix, issu du processus d’Alger, signé en 2015 entre Bamako et les groupes politico-militaires du nord du pays.