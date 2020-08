<span style='text-decoration: underline;'>Premier league anglaise</span>:<br><span style='color:red;'>Manchester City ne compte pas lâcher Mahrez</span>

Manchester City (Premier league anglaise de football) n’aurait pas l’intention d’inclure l’ailier international algérien Riyad Mahrez, dans une éventuelle transaction pour engager la star argentine du FC Barcelone Lionel Messi, rapporte samedi la BBC.

Considéré comme potentielle future destination de Messi (33 ans) en cas d’un départ du Barça, Manchester City ne compte pas lâcher Mahrez, au même titre d’ailleurs que le Portugais Bernardo Silva et le Brésilien, Gabriel Jesus, ces joueurs sont déclarés intransférables. En revanche, le vice-champion d’Angleterre serait prêt à offrir deux jeunes prometteurs au Barça lors dÆun éventuel échange. Courtisé par le club catalan et libre en 2021, Eric Garcia pourrait ainsi effectuer son retour au sein de son club formateur. Auteur dÆune très belle saison à Leipzig, Angelino serait également disponible pour une éventuelle transaction impliquant le détenteur du Ballon d’Or. Pour rappel, Messi, encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2021, a communiqué au club mardi soir par courrier recommandé qu’il souhaite «unilatéralement» résilier son contrat. Dépité par la terrible déroute 8-2 essuyée en quart de finale de Ligue des champions le 14 août contre le Bayern Munich, futur vainqueur de l’épreuve, fatigué par une saison cauchemardesque et lassé par un projet sportif peu convaincant, Messi a mis ses menaces à exécution.