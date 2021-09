<span style='text-decoration: underline;'>Impliqués dans un réseau de harraga à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mandat de dépôt pour le gérant d’une agence de voyage et un gendarme</span>

Le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel d’Ain Turck a décidé à une heure tardive de jeudi dernier de mettre trois individus , dont un gendarme , et un propriétaire d’une agence de voyage sous mandat de dépôt , et cela pour les chefs d’accusation de planification d’immigration clandestine.

Les mis en cause ainsi que neuf autres individus ont été présentés devant monsieur le procureur de la République près le tribunal précité pour répondre aux chefs d’inculpation de tentative d’immigration clandestine pour certains et appartenance à une organisation activant dans le trafic humain pour trois autres dont le gendarme.

Rappelons que cette opération menée par la police judiciaire d’Oran s’est soldée par la saisie du matériel dont une boussole, un GPS et des jerricans de carburant, ainsi qu’une voiture de type Renault Clio Campus. La genèse de cette affaire remonte au vendredi 17 septembre en cours , à Bousfer plage quand les éléments de la police et agissant sur des renseignements ont appréhendé un groupe de jeunes qui s’apprêtaient à prendre la mer clandestinement. L’enquête ouverte par La police a dévoilé que ce groupe de harraga dont quelques uns venant de la ville de Béjaïa ont conclu un marché avec le gérant d’une agence de voyage située à Bougie.

Ce dernier avait une liaison avec un gendarme, exerçant dans la localité d’El Kseur, dans la wilaya de Béjaïa. Ce gendarme en question, originaire d’Ain Turck, avait un contact avec les passeurs. A l’aide de moyens techniques très sophistiqués, l’enquête a dévoilé le contenu des conversations téléphoniques, ainsi que les messages et textos échangés entre le gérant de l’agence de voyage et ce «fameux» gendarme.

Les conversations ont démontré les attentions de ce réseau de faire passer les harraga clandestinement en contre- partie des sommes d’argent allant jusqu’à 80 millions de centimes par personnes. La troisième personne complice écrouée a été interpellée à bord d’une voiture de type Renault Clio Campus blanche avec à son bord 4 jerricans de carburant , un GPS , et une boussole.

Selon nos sources , les trois hommes ont nié les charges retenues contre eux. Lors de l’instruction, monsieur le juge a décidé de requalifier les accusations «d’appartenance à une organisation criminelle activant dans le trafic humain» qui est un crime, au délit de « tentative et planification d’immigration clandestine» , les trois hommes présumés principaux accusés dans cette affaire ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que les neuf autres jeunes ont été placés sous contrôle judiciaire.

Signalons qu’il s’agit de l’énième réseau de harraga démantelé par les services de la sécurité d’Oran, qui continue toujours sa guerre acharnée pour lutter contre l’immigration clandestine, et surtout le phénomène du trafic humain qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Hiba.B