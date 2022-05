<span style='text-decoration: underline;'>Tour international d’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Mansouri Hamza remporte la 4ème étape</span>

Le cycliste algérien Mansouri Hamza, sociétaire de l’équipe nationale militaire, a remporté, mardi, la 4ème étape du tour international cycliste d’Algérie, disputée sur une distance de 106 kilomètres, entre Mostaganem et Oran.

Hamza Mensouri a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 2 h 40m et 12 secondes devant Sassane El Khacib (MC Alger) et Saïdi Nassim (club Dubaï Police) avec un chrono de 2h 40m 42 secondes

Au classement général, Mansouri Hamza occupe la première place ainsi que le maillot du meilleur sprinteur. Amari Hamza du MC Alger, est classé meilleur jeune espoir tandis que le Moldave Alexander Pliuschin, d’Abu Dhabi Cycling Club, a remporté le maillot de meilleur grimpeur. Cette course marquée par une parfaite organisation offrant un beau spectacle aux mordus de la petite reine a été jugée d’un niveau technique «appréciable», selon le directeur des équipes nationales de cyclisme (DEN) Abdeslam Dahmane. La 5e étape est prévue, jeudi, sur une distance de 154 kilomètres à Oran, alors que la 6e étape, qui se déroulera le lendemain, consistera en un contre-la-montre individuel de 25 kilomètres dans le tissu urbain d’Oran, sur le même circuit retenu pour les épreuves cyclisme des Jeux méditerranéens. La 7e et dernière étape aura lieu le 27 mai avec l’organisation d’un critérium de la ville d’Alger, sur une distance de 78 kilomètres. Elle se déroulera sur un circuit fermé de 1,3 kilomètre que les cyclistes devront parcourir 60 fois.

Au total, 75 coureurs ont pris part à cette course, dont plusieurs étrangers, notamment de France, de Tunisie, de Libye et des Emirats arabes unis.