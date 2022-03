<span style='text-decoration: underline;'>Cameroun</span>:<br><span style='color:red;'>Matip (Liverpool) refuse de revenir en sélection pour affronter l’Algérie</span>

Le défenseur international camerounais de Liverpool (Premier league anglaise de football) Joël Matip, a refusé de revenir en sélection camerounaise de football, déclinant la proposition faite par le nouveau sélectionneur Rigobert Song, en vue de la double confrontation face à l’Algérie, les 25 et 29 mars, comptant pour les barrages du Mondial 2022 au Qatar, rapporte dimanche le site Actu Cameroun.

Rigobert Song était accompagné du patron de la fédération camerounaise (Fécafoot), Samuel Eto’o en Allemagne où ils ont eu des discussions avec les parents de Matip. Le défenseur central des «Reds» (30 ans), a été touché par ses parents et la délégation camerounaise, qui ont demandé son retour dans la tanière. Le joueur né en Allemagne a campé sur sa décision initiale de ne plus retourner en équipe nationale, lui qui compte 27 sélections entre 2010 et 2015.

Rigobert Song, désigné au poste de sélectionneur lundi dernier, en remplacement du Portugais Toni Conceiçao, limogé, a entamé mercredi une tournée européenne, pour rencontrer les autres membres de son staff technique et aussi profiter pour s’entretenir avec quelques internationaux et attirer des jeunes pépites d’origine camerounaise. L’ancien capitaine du Cameroun (45 ans), considéré comme une légende au Cameroun, dirigera ainsi les «Lions indomptables» lors des barrages du Mondial 2022, face à l’Algérie. La première manche se jouera le vendredi 25 mars au stade Japoma à Douala (18h00), alors que le match retour aura lieu le mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). Song (137 sélections), qui a participé à 4 Coupes du monde comme joueur, sera secondé par le Français Sébastien Migné, ancien sélectionneur du Kenya lors de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte. La Fécafoot a décidé de limoger Toni Conceiçao malgré la troisième place décrochée à la dernière Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun.