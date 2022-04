<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 (26ème journée)</span>:<br><span style='color:red;'>MC El Bayadh-CR Témouchent, choc au sommet</span>

Le choc MC El Bayadh û CR Témouchent, entre les deux actuels co-leaders du Groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 algérienne de football, qui s’affrontent dans un duel direct pour l’accession, sera à l’affiche de la 26e journée, prévue samedi à 14h30, et qui verra leur premier poursuivant au classement, RC Kouba, effectuer un déplacement relativement facile chez la lanterne-rouge, le SC Aïn Defla.

Le MCEB et le CRT sont au coude à coude depuis quelques semaines déjà, et cette confrontation directe se présente donc comme le meilleur moyen de les départager. Avec l’avantage du terrain et le soutien du public, c’est le MCEB qui semble favori, surtout qu’il carbure à plein régime dans cette dernière ligne droite du parcours, comme en témoigne sa dernière victoire en déplacement chez le RC Kouba, et à travers laquelle il avait démontré avoir vraiment l’étoffe d’un champion.

Quoique, rien n’est jamais sûr face à un adversaire du standing du CRT, surtout que ce dernier ambitionne tout autant de jouer l’accession. Ce qui semble être également le cas du RCK, car n’ayant pas totalement abandonné l’idée de retrouver l’élite l’an prochain, et ce, malgré son importante déconvenue à domicile face au MCEB, pour le compte de la 25e journée.

Cela dit, et mathématiquement parlant, le R’d a toutes les raisons de continuer à y croire, car les choses peuvent encore lui sourire, et dès cette 26e journée.

En effet, si le MCEB et le CRT se neutralisent au stade Zakaria Madjdoub d’El Bayadh, et qu’au même moment le R’d l’emporte à Aïn Defla, la lutte pour l’accession sera dès lors relancée entre ces trois candidats. Autres duels intéressants à suivre dans le groupe Centre-ouest les chocs ASM Oran-JSM Tiaret et GC Mascara- ES Ben Aknoun entre clubs de milieu de tableau, qui souhaitent se rapprocher un peu plus du podium, pour terminer éventuellement la saison à un classement honorable.

Dans le Groupe Centre-Est c’est probablement la chaude empoignade USM Annaba – USM Khenchela qui devrait le plus captiver l’attention, car mettant aux prises l’actuel troisième au leader. Un duel au sommet, qui au grand dam des puristes devra se dérouler à huis clos, en raison de la suspension qui pèse sur les Tuniques-Rouges et qui devrait probablement avantagé l’USMK.

Un duel qui sera suivi par une très grande attention de la part de la JS Bordj Mén’l (2e) et qui aura l’avantage de recevoir la JSM Béjaïa, au stade Djilali Bounaâma de Boumerdès.