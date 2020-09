MC Oran : Naâmani arrive, le club passe à la vitesse supérieure

Le défenseur central Mohamed Naâmani s’est engagé pour deux saisons avec le MC Oran, a appris l’APS mercredi auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Le joueur âgé de 29 ans, qui n’a plus rejouer depuis la fin de son contrat avec la formation saoudienne d’Al-Fath en 2019, est la cinquième recrue estivale du MCO après le milieu offensif Chérif Siam (ex-AS Aïn M’lila), le gardien de but Houssam Lamine (ex-CS Constantine), et les deux attaquants Adel Khettab (ex-WA Boufarik) et Hicham Nekkache (MC Alger).

Le MCO semble passer à la vitesse supérieure en matière de recrutement, alors que d’autres joueurs sont annoncés comme potentiels futures recrues, à l’image des deux sociétaires du MCA Walid Derrardja et Abderrahmane Hachoud.

Le président du Conseil d’administration Tayeb Mehiaoui compte boucler le mercato estival dans les plus brefs, pour se consacrer ensuite à la préparation de la prochaine saison.

La date de la reprise des entraînements et le coup d’envoi du prochain exercice n’ont pas encore été arrêtés par les autorités, cinq mois et demi après la suspension des compétitions et activités sportives en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Pour rappel, La direction du MCO a confié la barre technique à l’entraîneur français Bernard Casoni, en remplacement de Bachir Mecheri. L’ancien coach du “Doyen” s’est engagé pour une saison.Il s’agit de la deuxième expérience pour Casoni dans le championnat algérien après avoir dirigé le MC Alger à deux reprises (2017-2018) et 2019.