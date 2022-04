<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 1</span>:<br><span style='color:red;'>MC Oran – USM Alger, tête d’affiche de la 26ème journée</span>

La 26è journée du championnat de la Ligue 1 algérienne de football, programmée samedi, et dimanche, sera dominée par la rencontre, MC Oran-USM Alger, au moment où le CR Belouizdad et l’ES Sétif,engagés en Ligue des champions d’Afrique, manqueront à l’appel de cette journée qui propose également d’autres confrontations entre des équipes du milieu du tableau à celles qui luttent pour leur survie parmi l’élite.

L’affiche de cette journée sera donc à Oran entre le MCO (12e – 28 pts) et l’USMA (7e – 39 pts) qui restaient tous les deux sur un résultat nul acquis mercredi soir respectivement à Biskra et Bologhine.

Les «Hamraouas» qui ont arraché sur le fil (90e +7 ) un point précieux face à l’US Biskra, comptent bien confirmer contre les Usmistes pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge. En revanche, les «Rouge et Noirs» qui continuent de faire du «surplace» en se contentant d’un nul sans gloire, face à l’ASO (1-1), ont aligné leur 7e match sans victoire, avec à la clef six nuls consécutifs.

Les camarades de Méziane qui ont raté un penalty à la toute dernière minute, tenteront de se rebiffer, avec l’espoir de revenir sur le podium.

La JS Saoura (2e – 43 pts) qui a raté une opportunité en or de revenir sur le leader, le CR Belouizdad en concédant à domicile, une défaite lourde de conséquence (0-1), effectuera un long déplacement à Magra pour y rencontrer le NCM (11e – 33 pts) avec l’idée de rattraper les points perdus.

La tâche des gars de Béchar, encore traumatisés par leur élimination en Coupe de la Confédération, sera ardue devant une formation de Magra visiblement «hors du danger» et qui reste difficile à manier sur son terrain et qui a enregistré (un nul et 3 victoires) lors de ses quatre derniers matchs. .

La JS Kabylie (2e – 43 pts), invaincue depuis 8 matches dont 5 victoires, aura une mission largement à sa portée face au mal-classé, le RC Relizane (17e- 16 pts) qui a pratiquement mis un pied en L2.

Les camarades de Sayah vainqueurs à Chelghoum-Laid (3-1), partiront favoris, à moins d’un «sursaut» des locaux, déjà résignés à leur sort.

Le Paradou AC (2e – 43 pts), bien installé sur le podium, continue d’enregistrer de bons résultats, dont le dernier l’a été devant le RCR (3-0). Ce samedi, il recevra à Bologhine, l’O. Médéa (15e – 25 pts). Gaaga et consorts victorieux du CS Constantine (2-1), lesquels ont bien entamé l’opération «sauvetage» espèrent enregistrer un 5e match de rang sans défaite, même si leur tâche semble compliquée devant des «Pacistes» qui crachent le feu .

Le MC Alger (5e – 42 pts) en panne de victoires depuis 5 journées (3 points sur 15 possibles) recevra au stade olympique, son voisin algérois le NA Hussein-Dey (16e – 21 pts) dans un derby indécis.

Les hommes de Khaled Benyahia, traversent un inquiétant passage à vide qui leur a coûté leur 2e place. Quant au «Nasria», elle jouera sa dernière chance de survie, avec le désir de se racheter de la défaite concédée à l’aller (1-4) devant le «Doyen».

L’ASO Chlef (9e- 35 pts), requinquée par son excellente remontée au classement général (8 matches sans défaite) accueillera le HB Chelghoum-Laid (14e – 27 pts), qui s’est compliquée la vie en chutant «at-home» devant la JS Kabylie (1-3).

Le club de l’est algérien, pas encore rassuré sur son avenir en Ligue 1, aura du mal à rivaliser avec le club cher à son coach, Samir Zaoui.

Le dernier match de cette 26e journée a pour théâtre le stade de Tlemcen qui verra les locaux du WAT (18e – 10 pts) affronter le RC Arbaa (12e – 28 pts) toujours sous la menace à 8 journées de la clôture du championnat, et qui tentera de glaner la victoire devant un WAT, irrémédiablement condamné.