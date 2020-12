<span style='text-decoration: underline;'>LIGUE DES CHAMPIONS (TOUR PRÉLIMINAIRE - RETOUR)</span>:<br><span style='color:red;'>MCA – Buffles FC à reprogrammer</span>

Le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football entre le MC Alger et les Buffles du Borgou, non disputé le 4 décembre dernier à Alger en raison de l’absence des Béninois, est à reprogrammer entre le 17 et le 21 décembre, a-t-on appris samedi du club algérois.

Le club béninois n’avait pas pu effectuer le déplacement à Al ger pour affronter le MCA le 4 décembre dernier au stade du 5- Juillet, arguant l’»absence de vols suite à la fermeture de l’espace aérien en Algérie en raison de la pandémie de coronavirus». Finalement, la commission d’organisation des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reprogrammer cette rencontre entre le 17 et le 21 décembre, selon le président du Conseil d’administration du MCA, Abdenacer Almas. «Nous sommes en train d’étudier le plan de vol idoine pour faire venir l’équipe béninoise. Probablement, ça se fera via Casablanca. Après quoi, on va communiquer la date d’arrivée de l’adversaire à la CAF qui, à son tour, va reprogrammer la rencontre», a indiqué Almas à l’APS. Selon ce dernier, la décision de reprogrammer ce match est «incompréhensible» et peut même être qualifiée de «sabotage». «La Fédération algérienne de football ne nous a pas aidés dans cette affaire, au moment où les Béninois ont exercé une pression énorme sur la CAF, où ils avaient leurs relais. Maintenant si on échoue à faire venir l’adversaire à Alger, le match risque carrément d’être délocalisé», a-t-il regretté. A rappeler que lors de la première manche disputée à Porto-Novo, les deux équipes n’avaient pu se départager (1-1). Le vainqueur de cette double confrontation affrontera au premier tour les Tunisiens du CS Sfaxien qui avaient éliminé Mlandege de Zanzibar.