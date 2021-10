MDN: Saisie d’une «énorme» quantité de kif traité près des frontières avec le Maroc

Une «énorme» quantité de kif traité s’élevant à plus de (10) quintaux a été saisie, mercredi, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) près des frontières avec le Maroc, a annoncé jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire a saisi, le 06 octobre 2021, au niveau du territoire de la 3e Région militaire près des frontières avec le Maroc, une énorme quantité de kif traité s’élevant à plus de (10) quintaux», a-t-il indiqué dans un communiqué. «Ces résultats de qualité viennent s’ajouter aux multiples opérations menées quotidiennement par les détachements de l’Armée nationale populaire et les services de sécurité, ayant permis de mettre en échec l’introduction de ces poisons, que les bandes criminelles activant depuis les frontières marocaines, tentent de propager dans notre pays», a ajouté la même source.