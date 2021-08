<span style='text-decoration: underline;'>Paralympiques-2020 (Club/F32)</span>:<br><span style='color:red;'>Médaille de bronze pour Ferhah</span>

Le Para-athlétisme algérien Ferhah Walid a remporté la médaille de bronze au lancer de Club (F32), samedi à l’occasion de la quatrième journée des Jeux paralympiques-2020 de Tokyo.

Avec un jet à 35.34m, Ferhah a été devancé par le Chinois Liu, médaillé d’or de l’épreuve (45.39m). La médaille d’argent est revenue au Grec Konstantinidis (38.68m). Deux autres algériens étaient engagés dans la même épreuve, à savoir Bahlaz Lahouari et Mehideb Ahmed qui ont pris, respectivement, la 5e et 8e place. Au tableau général des médailles, l’Algérie occupe la 26e place avec un total de cinq médailles (1or, 1 argent et 3 en bronze), alors que la Chine est largement en tête avec 79 médailles dont 31 en or.