<span style='text-decoration: underline;'>Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>Médaille d’or pour Chahla Badrouh au concours international de l’industrie robotique</span>

Chahla, 17 ans, étudiante au Centre d’apprentissage de la programmation robotique (start up) implanté au chef-lieu de wilaya, a fabriqué un robot qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et les probabilités qui lui a permis de décrocher la médaille d’or lors de la compétition mondiale face à 400 concurrents de Russie, d’Indonésie, de Malaisie et d’autres pays, a indiqué à l’APS, le responsable du Centre d’apprentissage de la programmation robotique de Sétif, Riad Azzouz.