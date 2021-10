<span style='text-decoration: underline;'>LFP</span>:<br><span style='color:red;'>Medouar: «Rien d’officiel pour le retour du public dans les stades»</span>

Le président par dérogation de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a déclaré dimanche que son instance n’avait encore reçu aucun document officiel concernant un éventuel retour des supporters dans les stades, 19 mois après l’interdiction instaurée en raison de la pandémie de Covid-19 et à moins d’une semaine du coup d’envoi de la nouvelle saison.

«Jusqu’à aujourd’hui, la LFP n’a reçu aucun document officiel concernant un éventuel retour du public dans les stades, à la veille du coup d’envoi de la nouvelle saison footballistique. Prendre une telle décision est du ressort exclusif du ministère de la Santé, qui saisira de son côté le ministère de la Jeunesse et des Sports», a indiqué à l’APS le premier responsable de l’instance dirigeante de la compétition. Le coup d’envoi de la saison 2021-2022 sera donné vendredi, avec au programme le match d’ouverture entre le CS Constantine et le MC Oran. Cinq rencontres se joueront samedi, alors que quatre matchs ont été reportés en raison des compétitions africaines interclubs. «Nous sommes à l’approche de la nouvelle saison, tout est mis en place sur le plan organisationnel pour le bon déroulement de la saison. Nous n’avons pas prévu de nouvelles mesures. Nous tâcherons de faire de l’exercice 2021-2022 une réussite», a-t-il ajouté.

Concernant l’homologation des stades, Medouar a indiqué que la commission d’audit des stades «effectuera à partir de ce dimanche une visite d’inspection au stade de Constantine, avant de faire de même mercredi au stade de Chlef et probablement au stade Brakni de Blida».

Par ailleurs, et concernant le déroulement de l’assemblée générale élective (AGE), qui devait avoir lieu avant le début du championnat selon la Fédération algérienne (FAF), Medouar a expliqué qu’elle se tiendrait «une fois les statuts des trois Ligues (LFP, LNFA et LIRF) amendés».

«Je suis mandaté par l’ancien et l’actuel bureau fédéral pour gérer les affaires de la Ligue de football professionnel à lÆinstar de toutes les ligues de football. Ma mission prendra fin au terme de l’assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour la mise en conformité des statuts, qui sera suivie par l’AGE».

Enfin, et interrogé sur son intention de briguer ou non un nouveau mandat à la tête de la LFP, Medouar a préféré laisser planer le doute, n’écartant pas toutefois l’idée. «Au cours de mon premier mandat, plusieurs événements se sont déroulés, notamment la pandémie de Covid-19, ce qui s’est répercuté sur le déroulement du championnat et du coup sur la bonne marche de la LFP. Pour le moment, je n’ai pas encore pris ma décision, mais si j’aurais l’occasion de briguer un second mandat, je ferai de mon mieux pour qu’il soit à la hauteur des espérances», a-t-il conclu.